https://ria.ru/20210816/odkb-1745915640.html

Генсек ОДКБ оценил опасность захвата Афганистана талибами

Генсек ОДКБ оценил опасность захвата Афганистана талибами - РИА Новости, 16.08.2021

Генсек ОДКБ оценил опасность захвата Афганистана талибами

Переход под контроль "Талибана"* (террористическая организация, запрещена в РФ) Кабула и значительной части Афганистана вызывает глубокую обеспокоенность,... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T13:39

2021-08-16T13:39

2021-08-16T13:39

обострение ситуации в афганистане

в мире

талибан

таджикистан

афганистан

одкб

станислав зась

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571433461_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b5f4176462961a535b9947ddff2ff6e8.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Переход под контроль "Талибана"* (террористическая организация, запрещена в РФ) Кабула и значительной части Афганистана вызывает глубокую обеспокоенность, заявил в понедельник генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.ОДКБ примет меры в случае обострения обстановки на таджикско-афганской границе, но пока необходимости в этом нет, заявил генсек организации Станислав Зась."В случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республике Таджикистан для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами", - цитирует его слова сообщение для СМИ, распространенное ОДКБ.Пока же, по словам Зася, "таджикские силовые структуры полностью контролируют обстановку на границе, и необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет"."Несомненно, что ситуация вокруг Афганистана будет одним из главных вопросов обсуждения в ходе предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в середине сентября в столице Республики Таджикистан в городе Душанбе", - добавил генсек организации.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210816/gani-1745893352.html

таджикистан

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-16T13:39 true PT1M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, таджикистан, афганистан, одкб, станислав зась, россия