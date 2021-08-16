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Генсек ОДКБ оценил опасность захвата Афганистана талибами
Генсек ОДКБ оценил опасность захвата Афганистана талибами - РИА Новости, 16.08.2021
Генсек ОДКБ оценил опасность захвата Афганистана талибами
Переход под контроль "Талибана"* (террористическая организация, запрещена в РФ) Кабула и значительной части Афганистана вызывает глубокую обеспокоенность,... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T13:39
2021-08-16T13:39
2021-08-16T13:39
обострение ситуации в афганистане
в мире
талибан
таджикистан
афганистан
одкб
станислав зась
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Переход под контроль "Талибана"* (террористическая организация, запрещена в РФ) Кабула и значительной части Афганистана вызывает глубокую обеспокоенность, заявил в понедельник генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.ОДКБ примет меры в случае обострения обстановки на таджикско-афганской границе, но пока необходимости в этом нет, заявил генсек организации Станислав Зась."В случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республике Таджикистан для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами", - цитирует его слова сообщение для СМИ, распространенное ОДКБ.Пока же, по словам Зася, "таджикские силовые структуры полностью контролируют обстановку на границе, и необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет"."Несомненно, что ситуация вокруг Афганистана будет одним из главных вопросов обсуждения в ходе предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в середине сентября в столице Республики Таджикистан в городе Душанбе", - добавил генсек организации.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-16T13:39
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, талибан, таджикистан, афганистан, одкб, станислав зась, россия
Генсек ОДКБ оценил опасность захвата Афганистана талибами
Генсек ОДКБ Зась: организация примет меры в случае обострения на таджикско-афганской границе
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости.
Переход под контроль "Талибана
"* (террористическая организация, запрещена в РФ) Кабула
и значительной части Афганистана
вызывает глубокую обеспокоенность, заявил в понедельник генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась
.
"Стремительное наступление движения "Талибан"*, переход под его контроль основной части территории Афганистана, включая государственные границы и столицу - город Кабул, а также фактическая смена власти в стране, существенно влияют на обстановку в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ и вызывают глубокую обеспокоенность", - говорится в заявлении генсека ОДКБ, переданном РИА Новости пресс-службой организации.
ОДКБ
примет меры в случае обострения обстановки на таджикско-афганской границе, но пока необходимости в этом нет, заявил генсек организации Станислав Зась.
"В случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республике Таджикистан
для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами", - цитирует его слова сообщение для СМИ, распространенное ОДКБ.
Пока же, по словам Зася, "таджикские силовые структуры полностью контролируют обстановку на границе, и необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет".
"Несомненно, что ситуация вокруг Афганистана будет одним из главных вопросов обсуждения в ходе предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в середине сентября в столице Республики Таджикистан в городе Душанбе", - добавил генсек организации.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России