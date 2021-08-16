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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210816/napadenie-1745981063.html
Глава МИД Афганистана сообщил о нападении на его резиденцию
Глава МИД Афганистана сообщил о нападении на его резиденцию - РИА Новости, 16.08.2021
Глава МИД Афганистана сообщил о нападении на его резиденцию
Глава министерства иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар сообщил о нападениях на его коллег и его резиденцию в воскресенье и заявил, что он с коллегами... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T18:30
2021-08-16T18:51
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
мид афганистана
талибан
ханиф атмар
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар сообщил о нападениях на его коллег и его резиденцию в воскресенье и заявил, что он с коллегами укрылся в безопасном месте.Глава афганского МИД также пообещал в скором времени выступить с заявлением о своем мнении о ситуации в стране.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, афганистан, мид афганистана, талибан, ханиф атмар
18:30 16.08.2021 (обновлено: 18:51 16.08.2021)
 
Глава МИД Афганистана сообщил о нападении на его резиденцию

Глава МИД Афганистана Атмар сообщил о нападении талибов на его коллег и резиденцию

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар сообщил о нападениях на его коллег и его резиденцию в воскресенье и заявил, что он с коллегами укрылся в безопасном месте.
"После вчерашних трусливых нападений на моих коллег и мою резиденцию, которые я решительно осуждаю, мы с несколькими коллегами благополучно прибыли в безопасное место", - написал Атмар в Twitter.
Глава афганского МИД также пообещал в скором времени выступить с заявлением о своем мнении о ситуации в стране.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанМИД АфганистанаТалибанХаниф Атмар
 
 
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