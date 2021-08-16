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Глава МИД Афганистана сообщил о нападении на его резиденцию
Глава МИД Афганистана сообщил о нападении на его резиденцию - РИА Новости, 16.08.2021
Глава МИД Афганистана сообщил о нападении на его резиденцию
Глава министерства иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар сообщил о нападениях на его коллег и его резиденцию в воскресенье и заявил, что он с коллегами... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T18:30
2021-08-16T18:30
2021-08-16T18:51
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
мид афганистана
талибан
ханиф атмар
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар сообщил о нападениях на его коллег и его резиденцию в воскресенье и заявил, что он с коллегами укрылся в безопасном месте.Глава афганского МИД также пообещал в скором времени выступить с заявлением о своем мнении о ситуации в стране.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-16T18:30
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PT1M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, афганистан, мид афганистана, талибан, ханиф атмар
18:30 16.08.2021 (обновлено: 18:51 16.08.2021)
Глава МИД Афганистана сообщил о нападении на его резиденцию
Глава МИД Афганистана Атмар сообщил о нападении талибов на его коллег и резиденцию