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Монумент Вашингтону закрыли из-за удара молнии

Монумент Вашингтону закрыли из-за удара молнии - РИА Новости, 16.08.2021

Монумент Вашингтону закрыли из-за удара молнии

Монумент Вашингтону, мраморный обелиск в центре американской столицы будет закрыт для посетителей в понедельник из-за повреждений электроники после удара молнии РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T20:01

2021-08-16T20:01

2021-08-16T20:01

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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Монумент Вашингтону, мраморный обелиск в центре американской столицы будет закрыт для посетителей в понедельник из-за повреждений электроники после удара молнии в воскресенье, сообщила национальная парковая служба."Монумент Вашингтону будет закрыт сегодня на время ремонта полученных в результате удара молнии утром в воскресенье повреждений системы доступа", - сообщила Национальная парковая служба, в ведении которой находятся памятники на территории Вашингтона.В социальных сетях можно найти видео и фотоизображения момента попадания молнии в верхнюю часть обелиска, высота которого достигает 169 метров. После продолжительной жары в последние дни в столичном регионе США регулярны грозы. Аналогичная погода фиксируется и в других районах Восточного побережья страны.

https://ria.ru/20210813/molniya-1745658044.html

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