https://ria.ru/20210816/moldaviya-1745955136.html

Премьер Молдавии выступила за укрепление диалога с Россией

Премьер Молдавии выступила за укрепление диалога с Россией - РИА Новости, 16.08.2021

Премьер Молдавии выступила за укрепление диалога с Россией

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица в беседе с послом РФ в республике Олегом Васнецовым отметила важность укрепления активного и прагматичного диалога с Россией, РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T16:48

2021-08-16T16:48

2021-08-16T16:48

кишинев

молдавия

дмитрий козак

майя санду

россия

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КИШИНЕВ, 16 авг – РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица в беседе с послом РФ в республике Олегом Васнецовым отметила важность укрепления активного и прагматичного диалога с Россией, сообщили в понедельник в пресс-службе молдавского кабмина."Сегодня премьер-министр Наталья Гаврилица провела встречу с послом Российской Федерации в Молдавии Олегом Васнецовым. Гаврилица подчеркнула важность поддержания и укрепления прагматичного и активного диалога по всем аспектам двусторонней повестки, сфокусированного на поиске возможных решений существующих проблем", - говорится в сообщении, опубликованном на странице кабмина в Facebook.Собеседники обсудили эффективность межправительственных механизмов для развития торговых отношений и двустороннего сотрудничества.Ранее президент Молдавии Майя Санду после визита в Кишинев замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака заявила о готовности активизировать двусторонние контракты с Москвой на разных уровнях для укрепления диалога между странами.

https://ria.ru/20210811/kozak-1745407625.html

кишинев

молдавия

россия

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кишинев, молдавия, дмитрий козак, майя санду, россия