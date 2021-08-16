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Премьер Молдавии выступила за укрепление диалога с Россией
Премьер Молдавии выступила за укрепление диалога с Россией - РИА Новости, 16.08.2021
Премьер Молдавии выступила за укрепление диалога с Россией
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица в беседе с послом РФ в республике Олегом Васнецовым отметила важность укрепления активного и прагматичного диалога с Россией, РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T16:48
2021-08-16T16:48
кишинев
молдавия
дмитрий козак
майя санду
россия
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КИШИНЕВ, 16 авг – РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица в беседе с послом РФ в республике Олегом Васнецовым отметила важность укрепления активного и прагматичного диалога с Россией, сообщили в понедельник в пресс-службе молдавского кабмина."Сегодня премьер-министр Наталья Гаврилица провела встречу с послом Российской Федерации в Молдавии Олегом Васнецовым. Гаврилица подчеркнула важность поддержания и укрепления прагматичного и активного диалога по всем аспектам двусторонней повестки, сфокусированного на поиске возможных решений существующих проблем", - говорится в сообщении, опубликованном на странице кабмина в Facebook.Собеседники обсудили эффективность межправительственных механизмов для развития торговых отношений и двустороннего сотрудничества.Ранее президент Молдавии Майя Санду после визита в Кишинев замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака заявила о готовности активизировать двусторонние контракты с Москвой на разных уровнях для укрепления диалога между странами.
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кишинев, молдавия, дмитрий козак, майя санду, россия
16:48 16.08.2021
 
Премьер Молдавии выступила за укрепление диалога с Россией

Премьер Молдавии Гаврилица выступила за укрепление диалога с Россией во всех сферах сотрудничества

© Facebook/Natalia GavrilițaГосударственный деятель Молдавии Наталья Гаврилица
Государственный деятель Молдавии Наталья Гаврилица
© Facebook/Natalia Gavrilița
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 16 авг – РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица в беседе с послом РФ в республике Олегом Васнецовым отметила важность укрепления активного и прагматичного диалога с Россией, сообщили в понедельник в пресс-службе молдавского кабмина.
"Сегодня премьер-министр Наталья Гаврилица провела встречу с послом Российской Федерации в Молдавии Олегом Васнецовым. Гаврилица подчеркнула важность поддержания и укрепления прагматичного и активного диалога по всем аспектам двусторонней повестки, сфокусированного на поиске возможных решений существующих проблем", - говорится в сообщении, опубликованном на странице кабмина в Facebook.
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Ранее президент Молдавии Майя Санду после визита в Кишинев замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака заявила о готовности активизировать двусторонние контракты с Москвой на разных уровнях для укрепления диалога между странами.
 
КишиневМолдавияДмитрий КозакМайя СандуРоссия
 
 
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