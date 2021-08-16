https://ria.ru/20210816/mmkya-1745877838.html
Московскую международную книжную ярмарку перенесли на конец сентября
Московскую международную книжную ярмарку перенесли на конец сентября - РИА Новости, 16.08.2021
Московскую международную книжную ярмарку перенесли на конец сентября
Московская международная книжная ярмарка, которая традиционно проходила в начале сентября, в этом году пройдет с 23 по 26 сентября, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T10:14
2021-08-16T10:14
2021-08-16T10:21
культура
москва
новости культуры
книги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576634238_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_197991a495497e984235b390dc6ccd3b.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Московская международная книжная ярмарка, которая традиционно проходила в начале сентября, в этом году пройдет с 23 по 26 сентября, сообщила пресс-служба организаторов.В прошлом году в Московской международной книжной ярмарке приняли участие более 300 издательств из разных регионов страны."С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки организационный комитет по подготовке и проведению 34-й Московской международной книжной ярмарки... принял непростое решение перенести традиционные сроки ярмарки и провести очередную ММКЯ в обычном режиме с 23 по 26 сентября в павильоне № 5 ЦВК "Экспоцентр", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210811/pelevin-1745303123.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576634238_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_59520498f5fa343377c1ccde9282df14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, новости культуры, книги
10:14 16.08.2021 (обновлено: 10:21 16.08.2021)
Московскую международную книжную ярмарку перенесли на конец сентября
Московскую международную книжную ярмарку перенесли на конец сентября
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Московская международная книжная ярмарка, которая традиционно проходила в начале сентября, в этом году пройдет с 23 по 26 сентября, сообщила пресс-служба организаторов.
В прошлом году в Московской международной книжной ярмарке приняли участие более 300 издательств из разных регионов страны.
"С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки организационный комитет по подготовке и проведению 34-й Московской международной книжной ярмарки... принял непростое решение перенести традиционные сроки ярмарки и провести очередную ММКЯ в обычном режиме с 23 по 26 сентября в павильоне № 5 ЦВК "Экспоцентр", - говорится в сообщении.