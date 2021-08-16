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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210816/mmkya-1745877838.html
Московскую международную книжную ярмарку перенесли на конец сентября
Московскую международную книжную ярмарку перенесли на конец сентября - РИА Новости, 16.08.2021
Московскую международную книжную ярмарку перенесли на конец сентября
Московская международная книжная ярмарка, которая традиционно проходила в начале сентября, в этом году пройдет с 23 по 26 сентября, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T10:14
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Московская международная книжная ярмарка, которая традиционно проходила в начале сентября, в этом году пройдет с 23 по 26 сентября, сообщила пресс-служба организаторов.В прошлом году в Московской международной книжной ярмарке приняли участие более 300 издательств из разных регионов страны."С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки организационный комитет по подготовке и проведению 34-й Московской международной книжной ярмарки... принял непростое решение перенести традиционные сроки ярмарки и провести очередную ММКЯ в обычном режиме с 23 по 26 сентября в павильоне № 5 ЦВК "Экспоцентр", - говорится в сообщении.
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москва, новости культуры, книги
10:14 16.08.2021 (обновлено: 10:21 16.08.2021)
 
Московскую международную книжную ярмарку перенесли на конец сентября

Московскую международную книжную ярмарку перенесли на конец сентября

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетители на 33-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве
Посетители на 33-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Московская международная книжная ярмарка, которая традиционно проходила в начале сентября, в этом году пройдет с 23 по 26 сентября, сообщила пресс-служба организаторов.
В прошлом году в Московской международной книжной ярмарке приняли участие более 300 издательств из разных регионов страны.
"С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки организационный комитет по подготовке и проведению 34-й Московской международной книжной ярмарки... принял непростое решение перенести традиционные сроки ярмарки и провести очередную ММКЯ в обычном режиме с 23 по 26 сентября в павильоне № 5 ЦВК "Экспоцентр", - говорится в сообщении.
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