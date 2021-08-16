https://ria.ru/20210816/mmkya-1745877838.html

Московскую международную книжную ярмарку перенесли на конец сентября

Московскую международную книжную ярмарку перенесли на конец сентября - РИА Новости, 16.08.2021

Московскую международную книжную ярмарку перенесли на конец сентября

Московская международная книжная ярмарка, которая традиционно проходила в начале сентября, в этом году пройдет с 23 по 26 сентября, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T10:14

2021-08-16T10:14

2021-08-16T10:21

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Московская международная книжная ярмарка, которая традиционно проходила в начале сентября, в этом году пройдет с 23 по 26 сентября, сообщила пресс-служба организаторов.В прошлом году в Московской международной книжной ярмарке приняли участие более 300 издательств из разных регионов страны."С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки организационный комитет по подготовке и проведению 34-й Московской международной книжной ярмарки... принял непростое решение перенести традиционные сроки ярмарки и провести очередную ММКЯ в обычном режиме с 23 по 26 сентября в павильоне № 5 ЦВК "Экспоцентр", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210811/pelevin-1745303123.html

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2021

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