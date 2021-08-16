https://ria.ru/20210816/mid-1745947476.html

МИД рассказал об эвакуации россиян, проживающих в Афганистане

МИД рассказал об эвакуации россиян, проживающих в Афганистане - РИА Новости, 16.08.2021

МИД рассказал об эвакуации россиян, проживающих в Афганистане

Значительная часть россиян, проживавших в Афганистане, была эвакуирована ранее из-за COVID-19, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ, директор... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T16:14

2021-08-16T16:14

2021-08-16T16:47

афганистан

россия

захват власти в афганистане талибами

талибан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

замир кабулов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155551/18/1555511856_0:206:3039:1915_1920x0_80_0_0_4befa614d85d73230de069791b4c06a4.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Значительная часть россиян, проживавших в Афганистане, была эвакуирована ранее из-за COVID-19, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Речь идет о сотне-другой россиян афганского происхождения, которые в силу разных обстоятельств за последние 20-40 лет оказались там. Значительная часть этих людей уже выехала, в том числе российскими рейсами, когда мы эвакуировали их в связи с пандемией коронавируса", - сказал Кабулов."Кто-то, я допускаю, еще остался, и, наверное, хотел бы эвакуироваться, но этот вопрос надо в посольство адресовать. Они этот вопрос отслеживают", - отметил высокопоставленный дипломат в эфире телеканала "Россия 24".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210816/afganistan-1745936419.html

https://ria.ru/20210816/mid-1745936157.html

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, россия, талибан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов