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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210816/mid-1745947476.html
МИД рассказал об эвакуации россиян, проживающих в Афганистане
МИД рассказал об эвакуации россиян, проживающих в Афганистане - РИА Новости, 16.08.2021
МИД рассказал об эвакуации россиян, проживающих в Афганистане
Значительная часть россиян, проживавших в Афганистане, была эвакуирована ранее из-за COVID-19, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ, директор... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T16:14
2021-08-16T16:47
афганистан
россия
захват власти в афганистане талибами
талибан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
замир кабулов
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Значительная часть россиян, проживавших в Афганистане, была эвакуирована ранее из-за COVID-19, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Речь идет о сотне-другой россиян афганского происхождения, которые в силу разных обстоятельств за последние 20-40 лет оказались там. Значительная часть этих людей уже выехала, в том числе российскими рейсами, когда мы эвакуировали их в связи с пандемией коронавируса", - сказал Кабулов."Кто-то, я допускаю, еще остался, и, наверное, хотел бы эвакуироваться, но этот вопрос надо в посольство адресовать. Они этот вопрос отслеживают", - отметил высокопоставленный дипломат в эфире телеканала "Россия 24".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210816/afganistan-1745936419.html
https://ria.ru/20210816/mid-1745936157.html
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афганистан, россия, талибан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов
16:14 16.08.2021 (обновлено: 16:47 16.08.2021)
 
МИД рассказал об эвакуации россиян, проживающих в Афганистане

Спецпредставитель президента Кабулов рассказал об эвакуации россиян, проживающих в Афганистане

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСпецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
Спецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Значительная часть россиян, проживавших в Афганистане, была эвакуирована ранее из-за COVID-19, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Речь идет о сотне-другой россиян афганского происхождения, которые в силу разных обстоятельств за последние 20-40 лет оказались там. Значительная часть этих людей уже выехала, в том числе российскими рейсами, когда мы эвакуировали их в связи с пандемией коронавируса", - сказал Кабулов.
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"Кто-то, я допускаю, еще остался, и, наверное, хотел бы эвакуироваться, но этот вопрос надо в посольство адресовать. Они этот вопрос отслеживают", - отметил высокопоставленный дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
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