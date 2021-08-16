16:14 16.08.2021 (обновлено: 16:47 16.08.2021)
МИД рассказал об эвакуации россиян, проживающих в Афганистане
Спецпредставитель президента Кабулов рассказал об эвакуации россиян, проживающих в Афганистане
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСпецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Значительная часть россиян, проживавших в Афганистане, была эвакуирована ранее из-за COVID-19, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Речь идет о сотне-другой россиян афганского происхождения, которые в силу разных обстоятельств за последние 20-40 лет оказались там. Значительная часть этих людей уже выехала, в том числе российскими рейсами, когда мы эвакуировали их в связи с пандемией коронавируса", - сказал Кабулов.
"Кто-то, я допускаю, еще остался, и, наверное, хотел бы эвакуироваться, но этот вопрос надо в посольство адресовать. Они этот вопрос отслеживают", - отметил высокопоставленный дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* террористическая организация, запрещенная в России