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В Москве обратили внимание на мирный переход власти в Афганистане
В Москве обратили внимание на мирный переход власти в Афганистане - РИА Новости, 16.08.2021
В Москве обратили внимание на мирный переход власти в Афганистане
Москва удовлетворена тем, что переход власти в Афганистане произошел без насилия, заявил спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T15:28
2021-08-16T15:28
2021-08-16T23:32
афганистан
россия
талибан
азия
москва
здоровье - общество
замир кабулов
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Москва удовлетворена тем, что переход власти в Афганистане произошел без насилия, заявил спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Обратите внимание, что все эти столицы административные были захвачены мирно, без единого выстрела, что вызывает у нас удовлетворение. У нас вызывает удовлетворение, что пока себя талибы и новая власть ведет прилично. Мы будем судить не по словам, а по делам", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация
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афганистан, россия, талибан, азия, москва, здоровье - общество, замир кабулов
15:28 16.08.2021 (обновлено: 23:32 16.08.2021)
В Москве обратили внимание на мирный переход власти в Афганистане
Спецпредставитель президента Кабулов обратил внимание на мирный переход власти в Афганистане