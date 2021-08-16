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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210816/mid-1745939108.html
В Москве обратили внимание на мирный переход власти в Афганистане
В Москве обратили внимание на мирный переход власти в Афганистане - РИА Новости, 16.08.2021
В Москве обратили внимание на мирный переход власти в Афганистане
Москва удовлетворена тем, что переход власти в Афганистане произошел без насилия, заявил спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T15:28
2021-08-16T23:32
афганистан
россия
талибан
азия
москва
здоровье - общество
замир кабулов
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Москва удовлетворена тем, что переход власти в Афганистане произошел без насилия, заявил спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Обратите внимание, что все эти столицы административные были захвачены мирно, без единого выстрела, что вызывает у нас удовлетворение. У нас вызывает удовлетворение, что пока себя талибы и новая власть ведет прилично. Мы будем судить не по словам, а по делам", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация
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афганистан, россия, талибан, азия, москва, здоровье - общество, замир кабулов
15:28 16.08.2021 (обновлено: 23:32 16.08.2021)
 
В Москве обратили внимание на мирный переход власти в Афганистане

Спецпредставитель президента Кабулов обратил внимание на мирный переход власти в Афганистане

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Москва удовлетворена тем, что переход власти в Афганистане произошел без насилия, заявил спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Обратите внимание, что все эти столицы административные были захвачены мирно, без единого выстрела, что вызывает у нас удовлетворение. У нас вызывает удовлетворение, что пока себя талибы и новая власть ведет прилично. Мы будем судить не по словам, а по делам", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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Вчера, 10:12Захват власти в Афганистане талибами
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Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
Захват власти в Афганистане талибамиАфганистанРоссияТалибанАзияМоскваЗдоровье - ОбществоЗамир Кабулов
 
 
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