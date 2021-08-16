20:47 16.08.2021 (обновлено: 21:26 16.08.2021)
Меркель назвала развитие ситуации в Афганистане горьким и драматичным
Канцлер Германии Меркель назвала развитие ситуации в Афганистане "горьким и драматичным"
© REUTERS / Odd AndersenКанцлер Германии Ангела Меркель выступает с заявлением по Афганистану в Берлине, Германия
БЕРЛИН, 16 авг - РИА Новости. Развитие ситуации в Афганистане стало горьким, драматичным и ужасающим, в первую очередь, для местных жителей, но и для Запада, заявила журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"С момента вывода иностранных войск из Афганистана мы наблюдаем, как "Талибан"* с невообразимой скоростью занимают провинцию за провинцией, город за городом и берут вновь под контроль всю страну. Это крайне горькое развитие. Горькое, драматичное и ужасающее развитие в особой степени - для людей в Афганистане", - сказала Меркель, добавив, что "развитие (ситуации) в Афганистане горько... и для Германии и других союзников, которые под предводительством США и НАТО после террористических атак 11 сентября 2001 года 20 лет боролись в Афганистане против терроризма".
Меркель подчеркнула, что "все мы, и я разделяю эту ответственность, неправильно оценили развитие" ситуации в Афганистане, международное сообщество "исходило из того, что мы сможем продолжить сотрудничество в области развития". Эта работа, по возможности, будет продолжена, добавила канцлер.
"Вещи ускорились, афганская армия не оказала сопротивления (талибам - ред.) по каким бы то ни было причинам или оказала слабое сопротивление, у нас была неверная оценка. Но это не немецкая неправильная оценка, она была широко распространена", - добавила Меркель.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России