https://ria.ru/20210816/merkel-1745999312.html

Меркель назвала развитие ситуации в Афганистане горьким и драматичным

Меркель назвала развитие ситуации в Афганистане горьким и драматичным - РИА Новости, 16.08.2021

Меркель назвала развитие ситуации в Афганистане горьким и драматичным

Развитие ситуации в Афганистане стало горьким, драматичным и ужасающим, в первую очередь, для местных жителей, но и для Запада, заявила журналистам канцлер ФРГ... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T20:47

2021-08-16T20:47

2021-08-16T21:26

захват власти в афганистане талибами

сша

талибан

германия

афганистан

ангела меркель

нато

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БЕРЛИН, 16 авг - РИА Новости. Развитие ситуации в Афганистане стало горьким, драматичным и ужасающим, в первую очередь, для местных жителей, но и для Запада, заявила журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель."С момента вывода иностранных войск из Афганистана мы наблюдаем, как "Талибан"* с невообразимой скоростью занимают провинцию за провинцией, город за городом и берут вновь под контроль всю страну. Это крайне горькое развитие. Горькое, драматичное и ужасающее развитие в особой степени - для людей в Афганистане", - сказала Меркель, добавив, что "развитие (ситуации) в Афганистане горько... и для Германии и других союзников, которые под предводительством США и НАТО после террористических атак 11 сентября 2001 года 20 лет боролись в Афганистане против терроризма".Меркель подчеркнула, что "все мы, и я разделяю эту ответственность, неправильно оценили развитие" ситуации в Афганистане, международное сообщество "исходило из того, что мы сможем продолжить сотрудничество в области развития". Эта работа, по возможности, будет продолжена, добавила канцлер."Вещи ускорились, афганская армия не оказала сопротивления (талибам - ред.) по каким бы то ни было причинам или оказала слабое сопротивление, у нас была неверная оценка. Но это не немецкая неправильная оценка, она была широко распространена", - добавила Меркель.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210816/frg-1745984881.html

https://ria.ru/20210816/germaniya-1745912808.html

сша

германия

афганистан

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сша, талибан, германия, афганистан, ангела меркель, нато