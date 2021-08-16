Глава Приамурья рассказал о закупках медоборудования для региона
Глава Амурской области Орлов: на закупку медоборудования запланировали 1,9 миллиарда рублей
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов на пленарной сессии "Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста?"
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что на оснащение медицинских организаций региона по программе модернизации первичного звена здравоохранения на 2021-2025 годы предусмотрено 1,9 миллиарда рублей, уже приобретены четыре маммографические установки.
"На оснащение медицинских организаций оборудованием по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Амурской области" на 2021-2025 годы предусмотрено около 2 миллиардов рублей (1,9 миллиарда рублей). Основная цель программы – обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
За 2021-2025 годы планируется приобрести более тысячи единиц медоборудования, в том числе пять аппаратов КТ, 13 флюорографов, 9 маммографов, 52 аппарата УЗИ. Как сообщает правительство Приамурья, новые маммографические установки уже получили Ивановская и Магдагачинская больницы, Свободненская поликлиника и городская поликлиника номер 2 Благовещенска.
Цена каждого (маммографа) – 14 миллионов 450 тысяч рублей.
"Все аппараты уже получены учреждениями и запущены в эксплуатацию. Маммографическое обследование могут проходить женщины в рамках диспансеризации взрослого населения, по направлению врачей-специалистов. С помощью этого вида диагностики выявляются различные опухолевые образования в груди – как доброкачественные, так и злокачественные", - добавляют власти.