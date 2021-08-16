https://ria.ru/20210816/medoborudovanie-1745899808.html

Глава Приамурья рассказал о закупках медоборудования для региона

Глава Приамурья рассказал о закупках медоборудования для региона - РИА Новости, 16.08.2021

Глава Приамурья рассказал о закупках медоборудования для региона

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что на оснащение медицинских организаций региона по программе модернизации первичного звена здравоохранения... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T12:11

2021-08-16T12:11

2021-08-16T12:11

амурская область

общество

благовещенск

амурская область

василий орлов (губернатор)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735375437_0:74:2980:1750_1920x0_80_0_0_a29edd0194bb126387be139a91e67e49.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что на оснащение медицинских организаций региона по программе модернизации первичного звена здравоохранения на 2021-2025 годы предусмотрено 1,9 миллиарда рублей, уже приобретены четыре маммографические установки.За 2021-2025 годы планируется приобрести более тысячи единиц медоборудования, в том числе пять аппаратов КТ, 13 флюорографов, 9 маммографов, 52 аппарата УЗИ. Как сообщает правительство Приамурья, новые маммографические установки уже получили Ивановская и Магдагачинская больницы, Свободненская поликлиника и городская поликлиника номер 2 Благовещенска.Цена каждого (маммографа) – 14 миллионов 450 тысяч рублей."Все аппараты уже получены учреждениями и запущены в эксплуатацию. Маммографическое обследование могут проходить женщины в рамках диспансеризации взрослого населения, по направлению врачей-специалистов. С помощью этого вида диагностики выявляются различные опухолевые образования в груди – как доброкачественные, так и злокачественные", - добавляют власти.

https://ria.ru/20210812/blagoustroystvo-1745469739.html

благовещенск

амурская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор), россия