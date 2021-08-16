https://ria.ru/20210816/malayziya-1745868143.html

Правительство Малайзии ушло в отставку

Правительство Малайзии ушло в отставку - РИА Новости, 16.08.2021

Правительство Малайзии ушло в отставку

Правительство Малайзии ушло в отставку, сообщил в своем аккаунте в Instagram министр науки, технологий и инноваций страны Хайри Джамалуддин. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T08:45

2021-08-16T08:45

2021-08-16T11:53

в мире

малайзия

мухиддин яссин

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БАНГКОК, 16 авг – РИА Новости. Правительство Малайзии ушло в отставку, сообщил в своем аккаунте в Instagram министр науки, технологий и инноваций страны Хайри Джамалуддин.Ранее премьер-министр страны Мухиддин Яссин посетил королевский дворец для аудиенции с королем Султаном Абдуллой."Мы, кабинет министров, подали Его Величеству прошение об отставке. Спасибо за возможность еще раз послужить нации", - написал министр.Утром в понедельник премьер провел короткое заседание кабинета министров, после чего отбыл во дворец, куда за несколько минут до него прибыли ряд высших государственных чиновников, в том числе генеральный прокурор, шеф полиции Малайзии и председатель Национальной избирательной комиссии.Вероятная отставка премьера и его кабинета широко обсуждалась в Малайзии в последние дни. Предполагалось, что в ближайшее время в парламенте состоятся дебаты о доверии правительству, во время которых будет уточнено количество депутатов, поддерживающих правительство Яссина, который, по подсчетам оппозиции, потерял большинство в парламенте. Премьер выступил в пятницу с обращением к оппозиции, прося поддержки во время дебатов, так как, по его словам, смена правительства во время одной из самых тяжелых вспышек коронавирусной инфекции в стране будет означать замедление или развал работы по контролю пандемии. В субботу и воскресенье прошли встречи премьера с лидерами парламентских фракций, после которых в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что в понедельник премьер-министр подаст королю прошение об отставке.Отставка премьера в Малайзии автоматически означает отставку кабинета.После отставки Яссина, по малайзийской конституции, монарх может назначить другого кандидата на пост премьера до окончания срока полномочий действующего созыва парламента, который завершается летом 2022 года. Альтернативой будет роспуск парламента и проведение новых всеобщих выборов досрочно.Правительство Яссина пришло к власти в марте 2020 года без выборов, в результате выхода в отставку по принципиальным соображениям избранного по результатам всеобщих выборов 2018 года премьер-министра Махатхира Мохамада. Ветеран малайзийской политики, с правлением которого в качестве премьера в 1990-2000-е годы связывают "малайзийское экономическое чудо", ушел в отставку после того, как Яссин, его коллега по правящей коалиции, возглавил группу правительственных депутатов, допустивших участие в коалиции некоторых представителей партийного объединения ОМНО (Объединенная малайская национальная организация), потерявших власть в 2018 году в результате крупнейшего в истории страны коррупционного скандала, связанного с миллиардными хищениями из национального инвестиционного фонда 1MDB. Мохамад заявил в конце февраля 2020 года, что "не будет работать в одном правительстве со сторонниками клептократии".Возникший в результате отставки Мохамада политический кризис был разрешен королем Малайзии, который по 43-й статье конституции страны имеет право в подобной ситуации назначить премьер-министром кандидата, который, по его мнению, имеет поддержку большинства депутатов парламента. Монарх назначил премьер-министром Яссина после серии личных бесед с парламентариями и руководителями парламентских фракций. При этом в парламенте установился хрупкий баланс между правительством и оппозицией, в котором у правительства был перевес в несколько голосов.В последние недели ряд депутатов правящей коалиции официально заявили о выходе из нее, изменив баланс сил в парламенте. Также, по мнению многих региональных наблюдателей, Яссин, в результате некоторых неосторожных действий министров его правительства, потерял поддержку монарха.

https://radiosputnik.ria.ru/20201223/shtamm-1590633088.html

https://ria.ru/20200729/1575081973.html

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в мире, малайзия, мухиддин яссин