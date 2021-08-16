Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210816/malayziya-1745868143.html
Правительство Малайзии ушло в отставку
Правительство Малайзии ушло в отставку - РИА Новости, 16.08.2021
Правительство Малайзии ушло в отставку
Правительство Малайзии ушло в отставку, сообщил в своем аккаунте в Instagram министр науки, технологий и инноваций страны Хайри Джамалуддин. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T08:45
2021-08-16T11:53
в мире
малайзия
мухиддин яссин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745895726_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_cbe10c633fc6c298bcb8523aae94d038.jpg
БАНГКОК, 16 авг – РИА Новости. Правительство Малайзии ушло в отставку, сообщил в своем аккаунте в Instagram министр науки, технологий и инноваций страны Хайри Джамалуддин.Ранее премьер-министр страны Мухиддин Яссин посетил королевский дворец для аудиенции с королем Султаном Абдуллой."Мы, кабинет министров, подали Его Величеству прошение об отставке. Спасибо за возможность еще раз послужить нации", - написал министр.Утром в понедельник премьер провел короткое заседание кабинета министров, после чего отбыл во дворец, куда за несколько минут до него прибыли ряд высших государственных чиновников, в том числе генеральный прокурор, шеф полиции Малайзии и председатель Национальной избирательной комиссии.Вероятная отставка премьера и его кабинета широко обсуждалась в Малайзии в последние дни. Предполагалось, что в ближайшее время в парламенте состоятся дебаты о доверии правительству, во время которых будет уточнено количество депутатов, поддерживающих правительство Яссина, который, по подсчетам оппозиции, потерял большинство в парламенте. Премьер выступил в пятницу с обращением к оппозиции, прося поддержки во время дебатов, так как, по его словам, смена правительства во время одной из самых тяжелых вспышек коронавирусной инфекции в стране будет означать замедление или развал работы по контролю пандемии. В субботу и воскресенье прошли встречи премьера с лидерами парламентских фракций, после которых в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что в понедельник премьер-министр подаст королю прошение об отставке.Отставка премьера в Малайзии автоматически означает отставку кабинета.После отставки Яссина, по малайзийской конституции, монарх может назначить другого кандидата на пост премьера до окончания срока полномочий действующего созыва парламента, который завершается летом 2022 года. Альтернативой будет роспуск парламента и проведение новых всеобщих выборов досрочно.Правительство Яссина пришло к власти в марте 2020 года без выборов, в результате выхода в отставку по принципиальным соображениям избранного по результатам всеобщих выборов 2018 года премьер-министра Махатхира Мохамада. Ветеран малайзийской политики, с правлением которого в качестве премьера в 1990-2000-е годы связывают "малайзийское экономическое чудо", ушел в отставку после того, как Яссин, его коллега по правящей коалиции, возглавил группу правительственных депутатов, допустивших участие в коалиции некоторых представителей партийного объединения ОМНО (Объединенная малайская национальная организация), потерявших власть в 2018 году в результате крупнейшего в истории страны коррупционного скандала, связанного с миллиардными хищениями из национального инвестиционного фонда 1MDB. Мохамад заявил в конце февраля 2020 года, что "не будет работать в одном правительстве со сторонниками клептократии".Возникший в результате отставки Мохамада политический кризис был разрешен королем Малайзии, который по 43-й статье конституции страны имеет право в подобной ситуации назначить премьер-министром кандидата, который, по его мнению, имеет поддержку большинства депутатов парламента. Монарх назначил премьер-министром Яссина после серии личных бесед с парламентариями и руководителями парламентских фракций. При этом в парламенте установился хрупкий баланс между правительством и оппозицией, в котором у правительства был перевес в несколько голосов.В последние недели ряд депутатов правящей коалиции официально заявили о выходе из нее, изменив баланс сил в парламенте. Также, по мнению многих региональных наблюдателей, Яссин, в результате некоторых неосторожных действий министров его правительства, потерял поддержку монарха.
https://radiosputnik.ria.ru/20201223/shtamm-1590633088.html
https://ria.ru/20200729/1575081973.html
малайзия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745895726_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_a03b6e661d33ea734f150c0d20affc86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, малайзия, мухиддин яссин
08:45 16.08.2021 (обновлено: 11:53 16.08.2021)
 
Правительство Малайзии ушло в отставку

Министр науки Малайзии Джамалуддин сообщил об отставке правительства

© AFP 2021 / Arif KartonoВыступление премьер-министра Малайзии Мухиддина Ясина, в котором он заявляет о своей отставке
Выступление премьер-министра Малайзии Мухиддина Ясина, в котором он заявляет о своей отставке - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© AFP 2021 / Arif Kartono
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 16 авг – РИА Новости. Правительство Малайзии ушло в отставку, сообщил в своем аккаунте в Instagram министр науки, технологий и инноваций страны Хайри Джамалуддин.
Ранее премьер-министр страны Мухиддин Яссин посетил королевский дворец для аудиенции с королем Султаном Абдуллой.
"Мы, кабинет министров, подали Его Величеству прошение об отставке. Спасибо за возможность еще раз послужить нации", - написал министр.
Утром в понедельник премьер провел короткое заседание кабинета министров, после чего отбыл во дворец, куда за несколько минут до него прибыли ряд высших государственных чиновников, в том числе генеральный прокурор, шеф полиции Малайзии и председатель Национальной избирательной комиссии.
Вероятная отставка премьера и его кабинета широко обсуждалась в Малайзии в последние дни. Предполагалось, что в ближайшее время в парламенте состоятся дебаты о доверии правительству, во время которых будет уточнено количество депутатов, поддерживающих правительство Яссина, который, по подсчетам оппозиции, потерял большинство в парламенте. Премьер выступил в пятницу с обращением к оппозиции, прося поддержки во время дебатов, так как, по его словам, смена правительства во время одной из самых тяжелых вспышек коронавирусной инфекции в стране будет означать замедление или развал работы по контролю пандемии. В субботу и воскресенье прошли встречи премьера с лидерами парламентских фракций, после которых в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что в понедельник премьер-министр подаст королю прошение об отставке.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря 2020, 19:14
Штаммы множатся. В Британии и Малайзии нашли очередные "супер-COVID"
Отставка премьера в Малайзии автоматически означает отставку кабинета.
После отставки Яссина, по малайзийской конституции, монарх может назначить другого кандидата на пост премьера до окончания срока полномочий действующего созыва парламента, который завершается летом 2022 года. Альтернативой будет роспуск парламента и проведение новых всеобщих выборов досрочно.
Правительство Яссина пришло к власти в марте 2020 года без выборов, в результате выхода в отставку по принципиальным соображениям избранного по результатам всеобщих выборов 2018 года премьер-министра Махатхира Мохамада. Ветеран малайзийской политики, с правлением которого в качестве премьера в 1990-2000-е годы связывают "малайзийское экономическое чудо", ушел в отставку после того, как Яссин, его коллега по правящей коалиции, возглавил группу правительственных депутатов, допустивших участие в коалиции некоторых представителей партийного объединения ОМНО (Объединенная малайская национальная организация), потерявших власть в 2018 году в результате крупнейшего в истории страны коррупционного скандала, связанного с миллиардными хищениями из национального инвестиционного фонда 1MDB. Мохамад заявил в конце февраля 2020 года, что "не будет работать в одном правительстве со сторонниками клептократии".
Возникший в результате отставки Мохамада политический кризис был разрешен королем Малайзии, который по 43-й статье конституции страны имеет право в подобной ситуации назначить премьер-министром кандидата, который, по его мнению, имеет поддержку большинства депутатов парламента. Монарх назначил премьер-министром Яссина после серии личных бесед с парламентариями и руководителями парламентских фракций. При этом в парламенте установился хрупкий баланс между правительством и оппозицией, в котором у правительства был перевес в несколько голосов.
В последние недели ряд депутатов правящей коалиции официально заявили о выходе из нее, изменив баланс сил в парламенте. Также, по мнению многих региональных наблюдателей, Яссин, в результате некоторых неосторожных действий министров его правительства, потерял поддержку монарха.
Наджиб Разак - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля 2020, 09:04
Осужденного экс-премьера Малайзии временно освободили на период апелляции
 
В миреМалайзияМухиддин Яссин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:59Прокуратура начала расследование по факту загрязнения воды на Байкале
14:58Два летчика упавшего афганского самолета находятся в больнице в Узбекистане
14:53Трутнев заявил о востребованности земли по программе "арктического гектара"
14:52Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы
14:49В Тамбовской области сожгли более 30 ампул вакцины от COVID-19
14:45Никто не ожидал, что Афганистан "падет" так быстро, заявил советник Байдена
14:45Куйвашев раскритиковал власти Серова за мытье грунтовых дорог к его визиту
14:39США начали расследование о "нерыночности" российской экономики
14:38В Узбекистане подтвердили крушение самолета афганских ВВС
14:35Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов
14:35Захарова прокомментировала обращения Рейгана к афганцам
14:35Кабулов провел переговоры со спецпредставителем США по Афганистану
14:32В Когалыме задержали мужчину, столкнувшего человека с балкона
14:27Трутнев рассказал о планах по освоению Курильских островов
14:24В Крыму вынесли приговор организаторам ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
14:18СК попросил арестовать женщину, выкинувшую ребенка в мусорный бак в Москве
14:11СК показал задержание главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни
14:11Двухмесячная девочка умерла от COVID-19 в Туле
14:10Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой
13:59На Камчатке появится горячая линия для туристов
Лента новостейМолния