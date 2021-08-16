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Рогозин пообещал привлечь частников к созданию лунной базы
Рогозин пообещал привлечь частников к созданию лунной базы - РИА Новости, 16.08.2021
Рогозин пообещал привлечь частников к созданию лунной базы
Специалистов негосударственного Астрономического научного центра (АНЦ) планируется привлечь к созданию базы России на Луне, написал глава "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T17:05
2021-08-16T17:05
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специалистов негосударственного Астрономического научного центра (АНЦ) планируется привлечь к созданию базы России на Луне, написал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в понедельник в своем Telegram-канале."Обязательно привлечем их к созданию Лунной научной базы и научной аппаратуры мониторинга космического пространства, которую планируем установить на Российской орбитальной служебной станции", - написал он, посетив обсерваторию центра в Карачаево-Черкесии.Рогозин пояснил, что АНЦ - негосударственная научная организация, создавшая сеть обсерваторий в России и за рубежом.Высадка российских космонавтов на Луне планируется на 2030 год. После этого ученые выступают за строительство на Луне обсерваторий для наблюдения Вселенной в разных диапазонах волн.Кроме того, ранее Россия и Китай анонсировали создание в срок до 2035 года Международной научной лунной станции.
https://ria.ru/20210813/polet-1745532222.html
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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, луна, россия
17:05 16.08.2021
 
Рогозин пообещал привлечь частников к созданию лунной базы

Глава "Роскосмоса" Рогозин: специалистов АНЦ планируется привлечь к созданию лунной базы

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специалистов негосударственного Астрономического научного центра (АНЦ) планируется привлечь к созданию базы России на Луне, написал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в понедельник в своем Telegram-канале.
"Обязательно привлечем их к созданию Лунной научной базы и научной аппаратуры мониторинга космического пространства, которую планируем установить на Российской орбитальной служебной станции", - написал он, посетив обсерваторию центра в Карачаево-Черкесии.
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Рогозин пояснил, что АНЦ - негосударственная научная организация, создавшая сеть обсерваторий в России и за рубежом.
Высадка российских космонавтов на Луне планируется на 2030 год. После этого ученые выступают за строительство на Луне обсерваторий для наблюдения Вселенной в разных диапазонах волн.
Кроме того, ранее Россия и Китай анонсировали создание в срок до 2035 года Международной научной лунной станции.
Концепция лунной базы - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 20:45Наука
Отношения космического масштаба. Россия и Китай построят базу на Луне
 
Дмитрий РогозинРоскосмосКосмос - РИА НаукаЛунаРоссия
 
 
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