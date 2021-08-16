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Названы способы уличить собеседника во лжи

Названы способы уличить собеседника во лжи - РИА Новости, 16.08.2021

Названы способы уличить собеседника во лжи

Преподаватель полицейского дела из Швеции Ула Крунквист раскрыл методику, которая помогает уличить собеседника во лжи. Об этом пишет издание Dagens Nyheter. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T07:09

2021-08-16T07:09

2021-08-16T12:46

в мире

ложь

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Преподаватель полицейского дела из Швеции Ула Крунквист раскрыл методику, которая помогает уличить собеседника во лжи. Об этом пишет издание Dagens Nyheter.По словам специалиста, уверенность любого человека в том, что его собеседник врет, не должна превышать 55 процентов, потому как безотказно работающих способов уличить лжеца в обмане просто не существует.Крунквист посоветовал отбросить все стереотипы об обманщиках. Затем нужно постараться обеспечить себе преимущество в знании фактов, чтобы задавать неожиданные вопросы. Лжецу будет труднее сказать неправду, если его собеседник хорошо осведомлен о предмете разговора.Также Крунквист рекомендует не торопиться с выводами — чем раньше решить, что все стало понятным, тем выше риск ошибиться.Ранее ученые Корнеллского университета в США раскрыли список слов, употребление которых с высокой вероятностью указывает на то, что женщина-собеседник лжет.Исследователи утверждают, что неискренняя собеседница выстраивает диалог в уклончивой манере и часто употребляет слово "возможно", местоимение "я" и глагол "стараться" в разных формах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ложь