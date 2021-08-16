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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210816/lokdaun-1745947113.html
Власти Таиланда продлили локдаун в Бангкоке
Власти Таиланда продлили локдаун в Бангкоке - РИА Новости, 16.08.2021
Власти Таиланда продлили локдаун в Бангкоке
Правительственный Центр по контролю и борьбе с распространением коронавирусной инфекции Таиланда, постановил продлить строгие ограничительные меры, действующие... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T16:12
2021-08-16T16:12
распространение коронавируса
в мире
таиланд
бангкок
пхукет (остров)
новости - туризм
прают чан-оча
коронавирусы
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БАНГКОК, 16 авг – РИА Новости. Правительственный Центр по контролю и борьбе с распространением коронавирусной инфекции Таиланда, постановил продлить строгие ограничительные меры, действующие в Бангкоке и 28 провинциях страны с наибольшим количеством регистрируемых заражений и смертей от COVID-19, до 31 августа, сообщает на своем интернет-сайте департамент общественных связей правительства страны.Заседание полного состава Центра по оценке ситуации с распространением инфекции в стране, на котором было принято это решение, проходило в понедельник вечером в режиме телеконференции под председательством премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча, говорится в сообщении.Условия локдауна, действующего с середины июля в Бангкоке и провинциях, находящихся в "темно-красных" критических зонах распространения коронавирусной инфекции, и включающего комендантский час с 21.00 по 04.00 (17.00 – 00.00 мск), 50-процентные ограничения на перевозки пассажиров городским общественным транспортом, закрытие стадионов, парков, фитнес-центров, салонов массажа, салонов красоты, парикмахерских и других заведений сферы обслуживания и работу предприятий общественного питания исключительно навынос и под заказ для доставки, не меняются. Исключение в виде одного послабления сделано для предприятий сферы финансов: со вторника в торговых центрах, в которых сейчас открыты только супермаркеты, аптеки и некоторые рестораны, работающие навынос и под заказы доставки, вновь откроются отделения банков и финансовых компаний, говорится в сообщении.Предложения об открытии расположенных в торговых центрах отделений провайдеров интернета и мобильной связи, а также магазинов по продаже электрооборудования и мастерских по ремонту бытового электрооборудования, часов и обуви были отвергнуты, так как эти услуги можно получить и вне торговых центров, сообщает департамент общественных связей со ссылкой на пресс-секретаря Центра Тхависина Висануйотхина.Ситуация с распространением COVID-19 и условия локдауна будут обсуждаться в следующий раз в конце августа, когда будет принято решение о продлении или ослаблении строгих ограничительных мер, говорится в сообщении.Также на заседании вечером в понедельник Центр разрешил полностью вакцинированным иностранным туристам, прибывающим на остров Пхукет по программе "Пхукетская песочница", после 7 дней пребывания на острове проводить по желанию еще 7 дней в одной из семи туристических зон юга Таиланда, добавленных к программе "песочницы", а именно на островах, относящихся к провинциям Сураттхани и Краби, а также в пляжных зонах провинций Краби и Пханга. После 14 дней пребывания в туристических зонах, входящих в программу, туристы могут продолжить свой отдых в любых провинциях Таиланда с учетом и соблюдением принятых в этих провинциях мер контроля распространения инфекции.В понедельник в Таиланде были зарегистрированы 21 157 новых случаев заболевания COVID19 и 182 смерти от коронавирусной инфекции.Всего с начала пандемии в стране заболели 928 314 человек, выздоровели 709 646 человек, скончались 7 734 человека. Более 93% всех случаев заболевания за время пандемии и 97% смертей от COVID-19 приходится в Таиланде на период с 1 апреля 2021 года по настоящее время.
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в мире, таиланд, бангкок, пхукет (остров), новости - туризм, прают чан-оча, коронавирусы, туризм, коронавирус covid-19
16:12 16.08.2021
 
Власти Таиланда продлили локдаун в Бангкоке

Власти Таиланда продлили локдаун из-за коронавируса в Бангкоке и 28 провинциях до 31 августа

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВ международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
В международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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БАНГКОК, 16 авг – РИА Новости. Правительственный Центр по контролю и борьбе с распространением коронавирусной инфекции Таиланда, постановил продлить строгие ограничительные меры, действующие в Бангкоке и 28 провинциях страны с наибольшим количеством регистрируемых заражений и смертей от COVID-19, до 31 августа, сообщает на своем интернет-сайте департамент общественных связей правительства страны.
Заседание полного состава Центра по оценке ситуации с распространением инфекции в стране, на котором было принято это решение, проходило в понедельник вечером в режиме телеконференции под председательством премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча, говорится в сообщении.
Условия локдауна, действующего с середины июля в Бангкоке и провинциях, находящихся в "темно-красных" критических зонах распространения коронавирусной инфекции, и включающего комендантский час с 21.00 по 04.00 (17.00 – 00.00 мск), 50-процентные ограничения на перевозки пассажиров городским общественным транспортом, закрытие стадионов, парков, фитнес-центров, салонов массажа, салонов красоты, парикмахерских и других заведений сферы обслуживания и работу предприятий общественного питания исключительно навынос и под заказ для доставки, не меняются. Исключение в виде одного послабления сделано для предприятий сферы финансов: со вторника в торговых центрах, в которых сейчас открыты только супермаркеты, аптеки и некоторые рестораны, работающие навынос и под заказы доставки, вновь откроются отделения банков и финансовых компаний, говорится в сообщении.
Предложения об открытии расположенных в торговых центрах отделений провайдеров интернета и мобильной связи, а также магазинов по продаже электрооборудования и мастерских по ремонту бытового электрооборудования, часов и обуви были отвергнуты, так как эти услуги можно получить и вне торговых центров, сообщает департамент общественных связей со ссылкой на пресс-секретаря Центра Тхависина Висануйотхина.
Пляж острова Ко Хе - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
Вчера, 15:45Туризм
Власти Таиланда планируют изменить правила отдыха для туристов
Ситуация с распространением COVID-19 и условия локдауна будут обсуждаться в следующий раз в конце августа, когда будет принято решение о продлении или ослаблении строгих ограничительных мер, говорится в сообщении.
Также на заседании вечером в понедельник Центр разрешил полностью вакцинированным иностранным туристам, прибывающим на остров Пхукет по программе "Пхукетская песочница", после 7 дней пребывания на острове проводить по желанию еще 7 дней в одной из семи туристических зон юга Таиланда, добавленных к программе "песочницы", а именно на островах, относящихся к провинциям Сураттхани и Краби, а также в пляжных зонах провинций Краби и Пханга. После 14 дней пребывания в туристических зонах, входящих в программу, туристы могут продолжить свой отдых в любых провинциях Таиланда с учетом и соблюдением принятых в этих провинциях мер контроля распространения инфекции.
В понедельник в Таиланде были зарегистрированы 21 157 новых случаев заболевания COVID19 и 182 смерти от коронавирусной инфекции.
Всего с начала пандемии в стране заболели 928 314 человек, выздоровели 709 646 человек, скончались 7 734 человека. Более 93% всех случаев заболевания за время пандемии и 97% смертей от COVID-19 приходится в Таиланде на период с 1 апреля 2021 года по настоящее время.
 
Распространение коронавирусаВ миреТаиландБангкокПхукет (остров)Новости - ТуризмПрают Чан-ОчаКоронавирусыТуризмКоронавирус COVID-19
 
 
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