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Власти Таиланда продлили локдаун в Бангкоке

Власти Таиланда продлили локдаун в Бангкоке - РИА Новости, 16.08.2021

Власти Таиланда продлили локдаун в Бангкоке

Правительственный Центр по контролю и борьбе с распространением коронавирусной инфекции Таиланда, постановил продлить строгие ограничительные меры, действующие... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T16:12

2021-08-16T16:12

2021-08-16T16:12

распространение коронавируса

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таиланд

бангкок

пхукет (остров)

новости - туризм

прают чан-оча

коронавирусы

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БАНГКОК, 16 авг – РИА Новости. Правительственный Центр по контролю и борьбе с распространением коронавирусной инфекции Таиланда, постановил продлить строгие ограничительные меры, действующие в Бангкоке и 28 провинциях страны с наибольшим количеством регистрируемых заражений и смертей от COVID-19, до 31 августа, сообщает на своем интернет-сайте департамент общественных связей правительства страны.Заседание полного состава Центра по оценке ситуации с распространением инфекции в стране, на котором было принято это решение, проходило в понедельник вечером в режиме телеконференции под председательством премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча, говорится в сообщении.Условия локдауна, действующего с середины июля в Бангкоке и провинциях, находящихся в "темно-красных" критических зонах распространения коронавирусной инфекции, и включающего комендантский час с 21.00 по 04.00 (17.00 – 00.00 мск), 50-процентные ограничения на перевозки пассажиров городским общественным транспортом, закрытие стадионов, парков, фитнес-центров, салонов массажа, салонов красоты, парикмахерских и других заведений сферы обслуживания и работу предприятий общественного питания исключительно навынос и под заказ для доставки, не меняются. Исключение в виде одного послабления сделано для предприятий сферы финансов: со вторника в торговых центрах, в которых сейчас открыты только супермаркеты, аптеки и некоторые рестораны, работающие навынос и под заказы доставки, вновь откроются отделения банков и финансовых компаний, говорится в сообщении.Предложения об открытии расположенных в торговых центрах отделений провайдеров интернета и мобильной связи, а также магазинов по продаже электрооборудования и мастерских по ремонту бытового электрооборудования, часов и обуви были отвергнуты, так как эти услуги можно получить и вне торговых центров, сообщает департамент общественных связей со ссылкой на пресс-секретаря Центра Тхависина Висануйотхина.Ситуация с распространением COVID-19 и условия локдауна будут обсуждаться в следующий раз в конце августа, когда будет принято решение о продлении или ослаблении строгих ограничительных мер, говорится в сообщении.Также на заседании вечером в понедельник Центр разрешил полностью вакцинированным иностранным туристам, прибывающим на остров Пхукет по программе "Пхукетская песочница", после 7 дней пребывания на острове проводить по желанию еще 7 дней в одной из семи туристических зон юга Таиланда, добавленных к программе "песочницы", а именно на островах, относящихся к провинциям Сураттхани и Краби, а также в пляжных зонах провинций Краби и Пханга. После 14 дней пребывания в туристических зонах, входящих в программу, туристы могут продолжить свой отдых в любых провинциях Таиланда с учетом и соблюдением принятых в этих провинциях мер контроля распространения инфекции.В понедельник в Таиланде были зарегистрированы 21 157 новых случаев заболевания COVID19 и 182 смерти от коронавирусной инфекции.Всего с начала пандемии в стране заболели 928 314 человек, выздоровели 709 646 человек, скончались 7 734 человека. Более 93% всех случаев заболевания за время пандемии и 97% смертей от COVID-19 приходится в Таиланде на период с 1 апреля 2021 года по настоящее время.

https://ria.ru/20210816/tailand-1745936825.html

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бангкок

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, таиланд, бангкок, пхукет (остров), новости - туризм, прают чан-оча, коронавирусы, туризм, коронавирус covid-19