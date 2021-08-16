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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210816/letchiki-1745932625.html
Два летчика упавшего афганского самолета находятся в больнице в Узбекистане
Два летчика упавшего афганского самолета находятся в больнице в Узбекистане - РИА Новости, 16.08.2021
Два летчика упавшего афганского самолета находятся в больнице в Узбекистане
Два летчика самолета афганских ВВС, упавшего в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана, выжили и находятся в больнице в Термезе, их состояние тяжелое,... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T14:58
2021-08-16T15:02
захват власти в афганистане талибами
узбекистан
афганистан
в мире
кабул (город)
талибан
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ТАШКЕНТ, 16 авг – РИА Новости. Два летчика самолета афганских ВВС, упавшего в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана, выжили и находятся в больнице в Термезе, их состояние тяжелое, сообщил РИА Новости в понедельник сотрудник Термезского филиала республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП).В понедельник в интернете распространились фотографии и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолета якобы ВВС Афганистана. Указано, что инцидент произошел в Шерабадском районе Сурхандарьинской области вечером 15 августа, пострадал один военнослужащий правительственных войск Афганистана. Позднее в минобороны подтвердили РИА Новости факт нарушения самолетом границу Узбекистана и затем его крушения, уточнив, что по факту инцидента проводится расследование."Накануне к нам поступили два летчика упавшего вчера афганского самолета", - сказал сотрудник медучреждения. Он уточнил, что пострадавшие находятся в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.Ранее сотрудник администрации Термеза сообщал РИА Новости, что в Термезском филиале РНЦЭМП находятся пятеро раненых военнослужащих правительственных войск Афганистана, их состояние средней тяжести.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением членов радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, по его словам, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса движения "Талибан"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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узбекистан
афганистан
кабул (город)
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узбекистан, афганистан, в мире, кабул (город), талибан
14:58 16.08.2021 (обновлено: 15:02 16.08.2021)
 
Два летчика упавшего афганского самолета находятся в больнице в Узбекистане

Медик: два летчика упавшего афганского самолета выжили и находятся в больнице в Узбекистане

© REUTERS / Abror KurbonmuratovПограничники на блокпосту на узбекско-афганской границе в Айритоме, Узбекистан
Пограничники на блокпосту на узбекско-афганской границе в Айритоме, Узбекистан - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© REUTERS / Abror Kurbonmuratov
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ТАШКЕНТ, 16 авг – РИА Новости. Два летчика самолета афганских ВВС, упавшего в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана, выжили и находятся в больнице в Термезе, их состояние тяжелое, сообщил РИА Новости в понедельник сотрудник Термезского филиала республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП).
В понедельник в интернете распространились фотографии и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолета якобы ВВС Афганистана. Указано, что инцидент произошел в Шерабадском районе Сурхандарьинской области вечером 15 августа, пострадал один военнослужащий правительственных войск Афганистана. Позднее в минобороны подтвердили РИА Новости факт нарушения самолетом границу Узбекистана и затем его крушения, уточнив, что по факту инцидента проводится расследование.
"Накануне к нам поступили два летчика упавшего вчера афганского самолета", - сказал сотрудник медучреждения. Он уточнил, что пострадавшие находятся в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.
Ранее сотрудник администрации Термеза сообщал РИА Новости, что в Термезском филиале РНЦЭМП находятся пятеро раненых военнослужащих правительственных войск Афганистана, их состояние средней тяжести.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением членов радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, по его словам, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса движения "Талибан"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
15 августа, 19:53Захват власти в Афганистане талибами
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Захват власти в Афганистане талибамиУзбекистанАфганистанВ миреКабул (город)Талибан
 
 
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