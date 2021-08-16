https://ria.ru/20210816/kurorty-1745973091.html

Авиакомпания "Россия" запросит разрешение увеличить число рейсов в Египет

Авиакомпания "Россия" запросит разрешение увеличить число рейсов в Египет - РИА Новости, 16.08.2021

Авиакомпания "Россия" запросит разрешение увеличить число рейсов в Египет

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") запросит разрешения на дополнительные рейсы из Москвы в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх, планируя 14... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T17:56

2021-08-16T17:56

2021-08-16T18:33

туризм

аэрофлот

хургада

россия

коронавирус covid-19

здоровье - общество

шарм-эш-шейх

egypt air

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743441697_0:91:3078:1822_1920x0_80_0_0_2d296de6dd370eaba5a1d8b907b8a4f0.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") запросит разрешения на дополнительные рейсы из Москвы в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх, планируя 14 полетов в неделю в каждый из городов, а также хочет летать из других субъектов РФ, сообщил РИА Новости представитель компании."Авиакомпания "Россия" запросит разрешения на выполнение полетов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в рамках ранее выданных разрешений на выполнение 14 рейсов в неделю в каждый из городов. Сейчас выполняется по пять рейсов в каждый из этих городов. Также будут запрошены разрешения на выполнение рейсов на курорты Египта из крупнейших аэропортов страны", - сказал представитель.Россия с 27 августа увеличит число регулярных авиарейсов в ряд стран, включая Египет, сообщили журналистам ранее в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Как уточнили в штабе, речь идёт об увеличении до 15 рейсов в неделю с пяти на маршрутах Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх; появятся рейсы и из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в те же Хургаду и Шарм-эш-Шейх с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.Сейчас все рейсы из РФ на египетские курорты выполняют "Россия" и Egypt Air.

https://ria.ru/20210816/egipet-1745879072.html

хургада

россия

шарм-эш-шейх

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэрофлот, хургада, россия, коронавирус covid-19, здоровье - общество, шарм-эш-шейх, egypt air