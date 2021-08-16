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Туризм
https://ria.ru/20210816/kurorty-1745973091.html
Авиакомпания "Россия" запросит разрешение увеличить число рейсов в Египет
Авиакомпания "Россия" запросит разрешение увеличить число рейсов в Египет - РИА Новости, 16.08.2021
Авиакомпания "Россия" запросит разрешение увеличить число рейсов в Египет
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") запросит разрешения на дополнительные рейсы из Москвы в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх, планируя 14... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T17:56
2021-08-16T18:33
туризм
аэрофлот
хургада
россия
коронавирус covid-19
здоровье - общество
шарм-эш-шейх
egypt air
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") запросит разрешения на дополнительные рейсы из Москвы в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх, планируя 14 полетов в неделю в каждый из городов, а также хочет летать из других субъектов РФ, сообщил РИА Новости представитель компании."Авиакомпания "Россия" запросит разрешения на выполнение полетов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в рамках ранее выданных разрешений на выполнение 14 рейсов в неделю в каждый из городов. Сейчас выполняется по пять рейсов в каждый из этих городов. Также будут запрошены разрешения на выполнение рейсов на курорты Египта из крупнейших аэропортов страны", - сказал представитель.Россия с 27 августа увеличит число регулярных авиарейсов в ряд стран, включая Египет, сообщили журналистам ранее в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Как уточнили в штабе, речь идёт об увеличении до 15 рейсов в неделю с пяти на маршрутах Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх; появятся рейсы и из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в те же Хургаду и Шарм-эш-Шейх с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.Сейчас все рейсы из РФ на египетские курорты выполняют "Россия" и Egypt Air.
https://ria.ru/20210816/egipet-1745879072.html
хургада
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аэрофлот, хургада, россия, коронавирус covid-19, здоровье - общество, шарм-эш-шейх, egypt air
17:56 16.08.2021 (обновлено: 18:33 16.08.2021)
 
Авиакомпания "Россия" запросит разрешение увеличить число рейсов в Египет

Авиакомпания "Россия" запросит разрешение увеличить число рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoy Superjet 100 "Волоколамск" авиакомпании "Россия" в аэропорту Шереметьево
Самолет Sukhoy Superjet 100 Волоколамск авиакомпании Россия в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") запросит разрешения на дополнительные рейсы из Москвы в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх, планируя 14 полетов в неделю в каждый из городов, а также хочет летать из других субъектов РФ, сообщил РИА Новости представитель компании.
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"Авиакомпания "Россия" запросит разрешения на выполнение полетов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в рамках ранее выданных разрешений на выполнение 14 рейсов в неделю в каждый из городов. Сейчас выполняется по пять рейсов в каждый из этих городов. Также будут запрошены разрешения на выполнение рейсов на курорты Египта из крупнейших аэропортов страны", - сказал представитель.
Россия с 27 августа увеличит число регулярных авиарейсов в ряд стран, включая Египет, сообщили журналистам ранее в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Как уточнили в штабе, речь идёт об увеличении до 15 рейсов в неделю с пяти на маршрутах Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх; появятся рейсы и из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в те же Хургаду и Шарм-эш-Шейх с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.
Сейчас все рейсы из РФ на египетские курорты выполняют "Россия" и Egypt Air.
 
ТуризмАэрофлотХургадаРоссияКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоШарм-эш-ШейхEgypt Air
 
 
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