https://ria.ru/20210816/kuban-1745997163.html

На Кубани выделили средства подготовку к отопительному сезону

На Кубани выделили средства подготовку к отопительному сезону - РИА Новости, 16.08.2021

На Кубани выделили средства подготовку к отопительному сезону

В Краснодарском крае выделили 5,8 миллиарда рублей на подготовку к отопительному сезону в 2021 году, сообщает администрация региона. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T20:29

2021-08-16T20:29

2021-08-16T20:30

краснодарский край

экономика

краснодарский край

вениамин кондратьев

александр трембицкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156047/82/1560478227_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_969a6e25686c60d9b8a76f3d36ebeb44.jpg

КРАСНОДАР, 16 авг - РИА Новости. В Краснодарском крае выделили 5,8 миллиарда рублей на подготовку к отопительному сезону в 2021 году, сообщает администрация региона."Прошлая зима была снежной и холодной. И даже небольшая авария на сетях и котельных приводила к серьезным последствиям. В предстоящем сезоне необходимо этого избежать, ведь за любой аварией стоят люди и их комфорт. В 2021 году на подготовку к зиме выделено 5,8 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней и средств предприятий ЖКХ", - сказал губернатор края Вениамин Кондратьев, чьи слова приводятся в сообщении.Глава региона уточнил, что эта сумма на 478 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Из этого только на модернизацию сетей и котельных будет направлено 2,2 миллиарда рублей.Об этом шла речь на совещании по подготовке к предстоящему осенне-зимнему сезону, которое провел губернатор. В ходе мероприятия глава края поручил подготовить всю систему жилищно-коммунального хозяйства к 1 октября.По словам вице-губернатора края Александра Трембицкого, из 2,8 тысячи котельных региона подготовлено к работе более 1,7 тысячи, что составляет 63%. Из 3,3 тысячи километров тепловых сетей готовы почти 2,3 тысячи – 69%.Губернатор также напомнил об одной из главных задач муниципалитетов – ежегодной замене 5% изношенных тепловых сетей. Большинство территорий с задачей справляются. В лидерах – Крыловский, Динской, Новокубанский, Каневской, Староминский районы. В числе отстающих - Крымский, Тбилисский, Темрюкский, Брюховецкий районы. В этих муниципалитетах обновили менее 3%. Кондратьев поручил руководителям районов ускорить работы.

https://ria.ru/20210816/investitsii-1745993479.html

https://ria.ru/20210816/gospodderzhka-1745992714.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, александр трембицкий