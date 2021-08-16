20:29 16.08.2021 (обновлено: 20:30 16.08.2021)
На Кубани выделили средства подготовку к отопительному сезону
На Кубани выделили 5,8 миллиарда рублей на подготовку к отопительному сезону
КРАСНОДАР, 16 авг - РИА Новости. В Краснодарском крае выделили 5,8 миллиарда рублей на подготовку к отопительному сезону в 2021 году, сообщает администрация региона.
"Прошлая зима была снежной и холодной. И даже небольшая авария на сетях и котельных приводила к серьезным последствиям. В предстоящем сезоне необходимо этого избежать, ведь за любой аварией стоят люди и их комфорт. В 2021 году на подготовку к зиме выделено 5,8 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней и средств предприятий ЖКХ", - сказал губернатор края Вениамин Кондратьев, чьи слова приводятся в сообщении.
Глава региона уточнил, что эта сумма на 478 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Из этого только на модернизацию сетей и котельных будет направлено 2,2 миллиарда рублей.
Об этом шла речь на совещании по подготовке к предстоящему осенне-зимнему сезону, которое провел губернатор. В ходе мероприятия глава края поручил подготовить всю систему жилищно-коммунального хозяйства к 1 октября.
По словам вице-губернатора края Александра Трембицкого, из 2,8 тысячи котельных региона подготовлено к работе более 1,7 тысячи, что составляет 63%. Из 3,3 тысячи километров тепловых сетей готовы почти 2,3 тысячи – 69%.
Губернатор также напомнил об одной из главных задач муниципалитетов – ежегодной замене 5% изношенных тепловых сетей. Большинство территорий с задачей справляются. В лидерах – Крыловский, Динской, Новокубанский, Каневской, Староминский районы. В числе отстающих - Крымский, Тбилисский, Темрюкский, Брюховецкий районы. В этих муниципалитетах обновили менее 3%. Кондратьев поручил руководителям районов ускорить работы.