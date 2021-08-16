https://ria.ru/20210816/krazha-1745965947.html

В Москве задержали кассира Сбербанка за кражу 12 миллионов рублей

В Москве задержали кассира Сбербанка за кражу 12 миллионов рублей - РИА Новости, 16.08.2021

В Москве задержали кассира Сбербанка за кражу 12 миллионов рублей

Кассира Сбербанка задержали при попытке улететь из России после кражи 12 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T17:34

2021-08-16T17:34

2021-08-16T18:13

происшествия

москва

сбербанк россии

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Кассира Сбербанка задержали при попытке улететь из России после кражи 12 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По предварительным данным, сотрудник — молодой человек 1994 года рождения, — находясь на рабочем месте, похитил пакеты с деньгами и скрылся. Кража произошла в одном из отделений банка на Волгоградском проспекте.Он направился во Внуково, где его встретили полицейские.Он признал себя виновным, добавил собеседник агентства. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". О судьбе украденных денег пока не сообщалось.

https://ria.ru/20210802/repetitor-1744040540.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, сбербанк россии