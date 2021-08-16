https://ria.ru/20210816/krazha-1745965947.html
В Москве задержали кассира Сбербанка за кражу 12 миллионов рублей
В Москве задержали кассира Сбербанка за кражу 12 миллионов рублей - РИА Новости, 16.08.2021
В Москве задержали кассира Сбербанка за кражу 12 миллионов рублей
Кассира Сбербанка задержали при попытке улететь из России после кражи 12 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T17:34
2021-08-16T17:34
2021-08-16T18:13
происшествия
москва
сбербанк россии
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Кассира Сбербанка задержали при попытке улететь из России после кражи 12 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По предварительным данным, сотрудник — молодой человек 1994 года рождения, — находясь на рабочем месте, похитил пакеты с деньгами и скрылся. Кража произошла в одном из отделений банка на Волгоградском проспекте.Он направился во Внуково, где его встретили полицейские.Он признал себя виновным, добавил собеседник агентства. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". О судьбе украденных денег пока не сообщалось.
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происшествия, москва, сбербанк россии
17:34 16.08.2021 (обновлено: 18:13 16.08.2021)
В Москве задержали кассира Сбербанка за кражу 12 миллионов рублей
В Москве при попытке покинуть страну задержали кассира Сбербанка, похитившего 12 миллионов рублей
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости.
Кассира Сбербанка
задержали при попытке улететь из России после кражи 12 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, сотрудник — молодой человек 1994 года рождения, — находясь на рабочем месте, похитил пакеты с деньгами и скрылся. Кража произошла в одном из отделений банка на Волгоградском проспекте.
Он направился во Внуково, где его встретили полицейские.
Он признал себя виновным, добавил собеседник агентства. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата".
О судьбе украденных денег пока не сообщалось.