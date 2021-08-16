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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210816/kosmos-1745860461.html
Источник рассказал, кто станет главой проекта по новой орбитальной станции
Источник рассказал, кто станет главой проекта по новой орбитальной станции - РИА Новости, 16.08.2021
Источник рассказал, кто станет главой проекта по новой орбитальной станции
Руководителем проекта по разработке Российской орбитальной служебной станции (РОСС) определен первый заместитель генерального директора по науке головного... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T03:26
2021-08-16T03:26
хочу стать космонавтом
цниимаш
роскосмос
космос - риа наука
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Руководителем проекта по разработке Российской орбитальной служебной станции (РОСС) определен первый заместитель генерального директора по науке головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш Александр Романов, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли."Руководить проектом РОСС будет Александр Романов из ЦНИИмаш", - сказал собеседник.Кроме того, добавил он, по части управления новой станцией работы возглавит руководитель Центра управления полетами, первый заместитель генерального директора ЦНИИмаш Максим Матюшин.Ранее сообщалось, что Научно-технический совет "Роскосмоса" на своем заседании в конце июля предложил создать национальную Российскую орбитальную служебную станцию и принял решение начать техническое проектирование ее облика. Разработка эскизного проекта станции планируется в рамках действующей федеральной космической программы.Ранее сообщалось о двух вариантах создания станции. Первый вариант предусматривает дооснащение российского сегмента МКС узловым и научно-энергетическим модулями, а после завершения эксплуатации МКС - их отделение вместе с многофункциональным лабораторным модулем "Наука". Эти три модуля должны составить ядро новой станции, которое в дальнейшем может продолжить наращиваться за счет добавления других отсеков.Второй вариант был предложен много лет назад, но повторно о нем заговорили с прошлого года. Речь о создании станции на высокоширотной орбите. При наклонении орбиты в 97 градусов к экватору солнечные батареи станции будут всегда освещены. Эта орбита позволит экипажу каждые полтора часа видеть Арктику, а любую точку планеты - раз в двое суток. Обращенную к Земле часть станции планируется оснастить системами наблюдения в различных спектрах – от оптического до радиолокационного, а противоположную сторону – аппаратурой для мониторинга космического пространства.Создание станции планируется в два этапа. На первом этапе - с 2025 по 2030 годы - намечается запустить научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой модули, на втором этапе - с 2030 по 2035 годы - целевой и целевой производственный модули, а также платформу для обслуживания космических аппаратов. Станция будет не постоянно обитаемой, а посещаемой экипажами из 2-4 человек. Запуски к ней смогут проводиться с космодромов Байконур и Восточный. Летать к новой станции на первом этапе продолжат грузовые корабли "Прогресс" и пилотируемые "Союзы", а на втором - пилотируемые "Орлы".
https://ria.ru/20210730/kosmos-1743610539.html
https://ria.ru/20210806/kosmos-1744730383.html
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цниимаш, роскосмос, космос - риа наука, россия
03:26 16.08.2021
 
Источник рассказал, кто станет главой проекта по новой орбитальной станции

Источник: главой проекта по новой российской орбитальной станции станет первый замдиректора ЦНИИмаш

CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
CC0 / skeeze /
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Руководителем проекта по разработке Российской орбитальной служебной станции (РОСС) определен первый заместитель генерального директора по науке головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш Александр Романов, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Руководить проектом РОСС будет Александр Романов из ЦНИИмаш", - сказал собеседник.
Кроме того, добавил он, по части управления новой станцией работы возглавит руководитель Центра управления полетами, первый заместитель генерального директора ЦНИИмаш Максим Матюшин.
Ранее сообщалось, что Научно-технический совет "Роскосмоса" на своем заседании в конце июля предложил создать национальную Российскую орбитальную служебную станцию и принял решение начать техническое проектирование ее облика. Разработка эскизного проекта станции планируется в рамках действующей федеральной космической программы.
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Ранее сообщалось о двух вариантах создания станции. Первый вариант предусматривает дооснащение российского сегмента МКС узловым и научно-энергетическим модулями, а после завершения эксплуатации МКС - их отделение вместе с многофункциональным лабораторным модулем "Наука". Эти три модуля должны составить ядро новой станции, которое в дальнейшем может продолжить наращиваться за счет добавления других отсеков.
Второй вариант был предложен много лет назад, но повторно о нем заговорили с прошлого года. Речь о создании станции на высокоширотной орбите. При наклонении орбиты в 97 градусов к экватору солнечные батареи станции будут всегда освещены. Эта орбита позволит экипажу каждые полтора часа видеть Арктику, а любую точку планеты - раз в двое суток. Обращенную к Земле часть станции планируется оснастить системами наблюдения в различных спектрах – от оптического до радиолокационного, а противоположную сторону – аппаратурой для мониторинга космического пространства.
Создание станции планируется в два этапа. На первом этапе - с 2025 по 2030 годы - намечается запустить научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой модули, на втором этапе - с 2030 по 2035 годы - целевой и целевой производственный модули, а также платформу для обслуживания космических аппаратов. Станция будет не постоянно обитаемой, а посещаемой экипажами из 2-4 человек. Запуски к ней смогут проводиться с космодромов Байконур и Восточный. Летать к новой станции на первом этапе продолжат грузовые корабли "Прогресс" и пилотируемые "Союзы", а на втором - пилотируемые "Орлы".
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