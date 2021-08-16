Источник рассказал, кто станет главой проекта по новой орбитальной станции
Источник: главой проекта по новой российской орбитальной станции станет первый замдиректора ЦНИИмаш
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Руководителем проекта по разработке Российской орбитальной служебной станции (РОСС) определен первый заместитель генерального директора по науке головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш Александр Романов, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Руководить проектом РОСС будет Александр Романов из ЦНИИмаш", - сказал собеседник.
Кроме того, добавил он, по части управления новой станцией работы возглавит руководитель Центра управления полетами, первый заместитель генерального директора ЦНИИмаш Максим Матюшин.
Ранее сообщалось, что Научно-технический совет "Роскосмоса" на своем заседании в конце июля предложил создать национальную Российскую орбитальную служебную станцию и принял решение начать техническое проектирование ее облика. Разработка эскизного проекта станции планируется в рамках действующей федеральной космической программы.
Ранее сообщалось о двух вариантах создания станции. Первый вариант предусматривает дооснащение российского сегмента МКС узловым и научно-энергетическим модулями, а после завершения эксплуатации МКС - их отделение вместе с многофункциональным лабораторным модулем "Наука". Эти три модуля должны составить ядро новой станции, которое в дальнейшем может продолжить наращиваться за счет добавления других отсеков.
Второй вариант был предложен много лет назад, но повторно о нем заговорили с прошлого года. Речь о создании станции на высокоширотной орбите. При наклонении орбиты в 97 градусов к экватору солнечные батареи станции будут всегда освещены. Эта орбита позволит экипажу каждые полтора часа видеть Арктику, а любую точку планеты - раз в двое суток. Обращенную к Земле часть станции планируется оснастить системами наблюдения в различных спектрах – от оптического до радиолокационного, а противоположную сторону – аппаратурой для мониторинга космического пространства.
Создание станции планируется в два этапа. На первом этапе - с 2025 по 2030 годы - намечается запустить научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой модули, на втором этапе - с 2030 по 2035 годы - целевой и целевой производственный модули, а также платформу для обслуживания космических аппаратов. Станция будет не постоянно обитаемой, а посещаемой экипажами из 2-4 человек. Запуски к ней смогут проводиться с космодромов Байконур и Восточный. Летать к новой станции на первом этапе продолжат грузовые корабли "Прогресс" и пилотируемые "Союзы", а на втором - пилотируемые "Орлы".
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