https://ria.ru/20210816/korruptsiya-1746008704.html
Путин поручил укрепить взаимодействие властей и бизнеса против коррупции
Путин поручил укрепить взаимодействие властей и бизнеса против коррупции - РИА Новости, 17.08.2021
Путин поручил укрепить взаимодействие властей и бизнеса против коррупции
Президент России Владимир Путин поручил разработать комплекс мер для повышения эффективности взаимодействия власти и бизнеса по борьбе с коррупцией. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-16T23:11
2021-08-16T23:11
2021-08-17T06:35
коррупция
владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать комплекс мер для повышения эффективности взаимодействия власти и бизнеса по борьбе с коррупцией.Соответствующий указ "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы" опубликован на портале правовой информации."Правительству Российской Федерации с участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Российской Федерации, иных заинтересованных государственных органов и организаций, а также Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и общероссийских объединений предпринимателей (работодателей) разработать комплекс мер по повышению эффективности взаимодействия органов государственной власти и предпринимательского сообщества по вопросам противодействия коррупции. Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 30 мая 2023 года", - говорится в документе.
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коррупция, владимир путин, россия
23:11 16.08.2021 (обновлено: 06:35 17.08.2021)
Путин поручил укрепить взаимодействие властей и бизнеса против коррупции
Президент России Путин поручил повысить эффективность работы властей и бизнеса против коррупции