https://ria.ru/20210816/korruptsiya-1746008704.html

Путин поручил укрепить взаимодействие властей и бизнеса против коррупции

Путин поручил укрепить взаимодействие властей и бизнеса против коррупции - РИА Новости, 17.08.2021

Путин поручил укрепить взаимодействие властей и бизнеса против коррупции

Президент России Владимир Путин поручил разработать комплекс мер для повышения эффективности взаимодействия власти и бизнеса по борьбе с коррупцией. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-16T23:11

2021-08-16T23:11

2021-08-17T06:35

коррупция

владимир путин

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать комплекс мер для повышения эффективности взаимодействия власти и бизнеса по борьбе с коррупцией.Соответствующий указ "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы" опубликован на портале правовой информации."Правительству Российской Федерации с участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Российской Федерации, иных заинтересованных государственных органов и организаций, а также Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и общероссийских объединений предпринимателей (работодателей) разработать комплекс мер по повышению эффективности взаимодействия органов государственной власти и предпринимательского сообщества по вопросам противодействия коррупции. Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 30 мая 2023 года", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210816/podkupi-1746003927.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коррупция, владимир путин, россия