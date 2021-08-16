Путин призвал усилить общественный контроль в борьбе с коррупцией
Президент Путин поручил проработать вопрос усиления общественного контроля в борьбе с коррупцией
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос усиления общественного контроля в рамках нацплана по борьбе с коррупцией.
Соответствующий указ "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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В частности, Минцифры и Минтруду поручено принять меры по расширению информированности россиян о возможности их участия в общественном контроле с использованием государственных интернет-ресурсов. Соответствующий доклад должен быть предоставлен до 1 октября 2024 года.
"Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с участием Министерства труда и социальный защиты РФ... рассмотреть вопрос о развитии существующих и создании новых интернет-ресурсов в целях расширения участия граждан в осуществлении общественного контроля за нормотворческой и иной деятельностью федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также за деятельностью государственных и муниципальных организаций. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 20 апреля 2023 года", - говорится в документе.