https://ria.ru/20210816/korruptsiya-1746005109.html

Путин призвал усилить общественный контроль в борьбе с коррупцией

Путин призвал усилить общественный контроль в борьбе с коррупцией - РИА Новости, 16.08.2021

Путин призвал усилить общественный контроль в борьбе с коррупцией

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос усиления общественного контроля в рамках нацплана по борьбе с коррупцией. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T22:11

2021-08-16T22:11

2021-08-16T22:11

коррупция

владимир путин

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос усиления общественного контроля в рамках нацплана по борьбе с коррупцией.Соответствующий указ "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В частности, Минцифры и Минтруду поручено принять меры по расширению информированности россиян о возможности их участия в общественном контроле с использованием государственных интернет-ресурсов. Соответствующий доклад должен быть предоставлен до 1 октября 2024 года."Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с участием Министерства труда и социальный защиты РФ... рассмотреть вопрос о развитии существующих и создании новых интернет-ресурсов в целях расширения участия граждан в осуществлении общественного контроля за нормотворческой и иной деятельностью федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также за деятельностью государственных и муниципальных организаций. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 20 апреля 2023 года", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210807/rogozin-1744874642.html

https://ria.ru/20210723/korruptsiya-1742520566.html

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коррупция, владимир путин, россия