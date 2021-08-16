https://ria.ru/20210816/korruptsiya-1746003410.html
Прокуроры могут получить доступ к банковской тайне в борьбе с коррупцией
Прокуроры могут получить доступ к банковской тайне в борьбе с коррупцией - РИА Новости, 16.08.2021
Прокуроры могут получить доступ к банковской тайне в борьбе с коррупцией
Генпрокуратура и Банк России до 1 ноября текущего года должны подготовить предложения по совершенствованию законодательства для получения прокурорами доступа к... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T21:45
2021-08-16T21:45
2021-08-16T21:45
владимир путин
николай коломейцев
генеральная прокуратура рф
госдума рф
кпрф
юрий синельщиков
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Генпрокуратура и Банк России до 1 ноября текущего года должны подготовить предложения по совершенствованию законодательства для получения прокурорами доступа к банковской тайне в рамках дел о противодействии коррупции, говорится в Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденном указом президента РФ Владимира Путина."Генеральной прокуратуре Российской Федерации с участием Центрального банка Российской Федерации подготовить предложения по совершенствованию правового регулирования вопросов, касающихся получения прокурорами сведений, составляющих банковскую тайну, при реализации их полномочий в сфере противодействия коррупции", - сказано в документе.Отмечается, что доклад об исполнении данного поручения необходимо предоставить до ноября текущего года.В настоящее время прокуроры не могут получать доступ к информации о счетах и вкладах россиян. При этом ранее попытки расширить доступ к банковской тайне были. Так, еще в 2018 году депутаты Николай Коломейцев и Юрий Синельщиков (КПРФ) внесли в Госдуму законопроект, предоставляющий прокурорам право запрашивать в банках справки по операциям и счетам юридических и физических лиц, однако в 2020 году комитет Госдумы по финрынку рекомендовал отклонить данный законопроект.
https://ria.ru/20210807/rogozin-1744874642.html
https://ria.ru/20210723/korruptsiya-1742520566.html
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владимир путин, николай коломейцев, генеральная прокуратура рф, госдума рф, кпрф, юрий синельщиков
Прокуроры могут получить доступ к банковской тайне в борьбе с коррупцией
Президент Путин поручил проработать доступ прокуроров к банковской тайне в борьбе с коррупцией