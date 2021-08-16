https://ria.ru/20210816/korruptsiya-1746000346.html

Путин утвердил план противодействия коррупции до 2024 года

Путин утвердил план противодействия коррупции до 2024 года - РИА Новости, 16.08.2021

Путин утвердил план противодействия коррупции до 2024 года

Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы, соответствующий указ опубликовали на официальном... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T20:58

2021-08-16T20:58

2021-08-16T23:56

коррупция

владимир путин

россия

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы, соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.В документе отмечается, что руководители федеральных и региональных органов власти должны обеспечить реализацию стратегии, а также внести в ведомственные планы соответствующие изменения и доложить об этом до 1 октября.В соответствии с дорожной картой, правительство до 15 октября должно разработать предложения по улучшению отчетности о доходах чиновников. Помимо этого, необходимо проработать вопрос усиления общественного контроля за проблемой коррупции.До 10 декабря Генпрокуратура должна подготовить предложения по детализации сведений о доходах, которые публикуются в интернете.Также, согласно Национальному плану, до сентября 2023 года необходимо проанализировать коррупционные риски при безвозмездном вхождении госслужащих в состав руководства национальных корпораций.Помимо этого, к 2023 году силовые структуры должны предусмотреть запреты на работу в госорганах коррупционеров, которые отделались штрафами.В плане также говорится о необходимости разработать меры проверки цифровых активов и валюты. Правительство предстоит проанализировать практику ограничения получения подарков для борьбы с коррупцией.Также президент поручил проработать открытие магистерской программы "Антикоррупционная деятельность".Отдельно в документе закрепляется необходимость утвердить программу по антикоррупционному просвещению граждан и множество других мер.

https://ria.ru/20210816/zaderzhanie-1745922347.html

https://ria.ru/20210807/rogozin-1744874642.html

https://ria.ru/20210723/korruptsiya-1742520566.html

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коррупция, владимир путин, россия