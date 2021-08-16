https://ria.ru/20210816/korruptsiya-1746000346.html
Путин утвердил план противодействия коррупции до 2024 года
Путин утвердил план противодействия коррупции до 2024 года - РИА Новости, 16.08.2021
Путин утвердил план противодействия коррупции до 2024 года
Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы, соответствующий указ опубликовали на официальном... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T20:58
2021-08-16T20:58
2021-08-16T23:56
коррупция
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745458813_0:0:3019:1698_1920x0_80_0_0_e6b0af5e5866450b8d0ea6ea06f12556.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы, соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.В документе отмечается, что руководители федеральных и региональных органов власти должны обеспечить реализацию стратегии, а также внести в ведомственные планы соответствующие изменения и доложить об этом до 1 октября.В соответствии с дорожной картой, правительство до 15 октября должно разработать предложения по улучшению отчетности о доходах чиновников. Помимо этого, необходимо проработать вопрос усиления общественного контроля за проблемой коррупции.До 10 декабря Генпрокуратура должна подготовить предложения по детализации сведений о доходах, которые публикуются в интернете.Также, согласно Национальному плану, до сентября 2023 года необходимо проанализировать коррупционные риски при безвозмездном вхождении госслужащих в состав руководства национальных корпораций.Помимо этого, к 2023 году силовые структуры должны предусмотреть запреты на работу в госорганах коррупционеров, которые отделались штрафами.В плане также говорится о необходимости разработать меры проверки цифровых активов и валюты. Правительство предстоит проанализировать практику ограничения получения подарков для борьбы с коррупцией.Также президент поручил проработать открытие магистерской программы "Антикоррупционная деятельность".Отдельно в документе закрепляется необходимость утвердить программу по антикоррупционному просвещению граждан и множество других мер.
https://ria.ru/20210816/zaderzhanie-1745922347.html
https://ria.ru/20210807/rogozin-1744874642.html
https://ria.ru/20210723/korruptsiya-1742520566.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745458813_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_defc2a3b06ee8a5fbb8445dab59944ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коррупция, владимир путин, россия
20:58 16.08.2021 (обновлено: 23:56 16.08.2021)
Путин утвердил план противодействия коррупции до 2024 года
Президент России Путин утвердил план противодействия коррупции на 2021-2024 годы
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы, соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации
.
В документе отмечается, что руководители федеральных и региональных органов власти должны обеспечить реализацию стратегии, а также внести в ведомственные планы соответствующие изменения и доложить об этом до 1 октября.
В соответствии с дорожной картой, правительство до 15 октября должно разработать предложения по улучшению отчетности о доходах чиновников. Помимо этого, необходимо проработать вопрос усиления общественного контроля за проблемой коррупции.
До 10 декабря Генпрокуратура
должна подготовить предложения по детализации сведений о доходах, которые публикуются в интернете.
Также, согласно Национальному плану, до сентября 2023 года необходимо проанализировать коррупционные риски при безвозмездном вхождении госслужащих в состав руководства национальных корпораций.
Помимо этого, к 2023 году силовые структуры должны предусмотреть запреты на работу в госорганах коррупционеров, которые отделались штрафами.
В плане также говорится о необходимости разработать меры проверки цифровых активов и валюты.
Правительство предстоит проанализировать практику ограничения получения подарков для борьбы с коррупцией.
Также президент поручил проработать открытие магистерской программы "Антикоррупционная деятельность".
Отдельно в документе закрепляется необходимость утвердить программу по антикоррупционному просвещению граждан и множество других мер.