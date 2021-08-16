Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210816/koronavirus-1745899529.html
Названы способы восстановить волосы после COVID-19
Названы способы восстановить волосы после COVID-19 - РИА Новости, 16.08.2021
Названы способы восстановить волосы после COVID-19
Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, как восстановить рост волос после коронавирусной инфекции. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T12:10
2021-08-16T14:15
общество
здоровье - общество
здоровье
коронавирус covid-19
зухра павлова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732355583_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fe39e3fc03615c052feb044bf34d35bd.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, как восстановить рост волос после коронавирусной инфекции.Медик отметила, что пациенты жалуются на выпадение волос через месяц после заболевания. Во время COVID-19 организм испытывает сильный стресс, в том числе из-за нарушения обмена веществ."Увы, эту реакцию организма ослабить никак нельзя. Самые пугливые волосы покинут голову в течение трех-четырех месяцев. Надо смириться и пережить", — отметила Павлова.По мнению врача, правильное питание и физическая активность — лучшие средства борьбы с ослабленными волосами. Она рекомендовала употреблять белковую пищу и витамины, а также много ходить и заниматься аэробикой.Кроме того, следует избегать тугих причесок, горячих укладок, окрашивания корней. Для бережного ухода и массажа лучше использовать щетку с натуральной щетиной.Павлова также посоветовала пройти обследование щитовидной железы и обратиться к трихологу, чтобы узнать причины частого выпадения волос и сформулировать план лечения. Соблюдение всех рекомендаций вернет их к прежнему состоянию через полгода после коронавируса, подытожила она.
https://ria.ru/20210628/sovety-1738845968.html
https://ria.ru/20210803/koronavirus-1744104829.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732355583_126:0:1866:1305_1920x0_80_0_0_3f4afda06668f14ea52f59e688c89617.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество, здоровье, коронавирус covid-19, зухра павлова
12:10 16.08.2021 (обновлено: 14:15 16.08.2021)
 
Названы способы восстановить волосы после COVID-19

Врач Павлова: правильное питание, уход и физнагрузки помогут восстановить волосы после COVID-19

© Pixabay / UniqueMarfaДевушка у окна
Девушка у окна - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© Pixabay / UniqueMarfa
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, как восстановить рост волос после коронавирусной инфекции.
Медик отметила, что пациенты жалуются на выпадение волос через месяц после заболевания. Во время COVID-19 организм испытывает сильный стресс, в том числе из-за нарушения обмена веществ.
Девушка наносит крем на руки - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 06:21
Эксперты дали советы по уходу за кожей и волосами летом
"Увы, эту реакцию организма ослабить никак нельзя. Самые пугливые волосы покинут голову в течение трех-четырех месяцев. Надо смириться и пережить", — отметила Павлова.
По мнению врача, правильное питание и физическая активность — лучшие средства борьбы с ослабленными волосами. Она рекомендовала употреблять белковую пищу и витамины, а также много ходить и заниматься аэробикой.
Кроме того, следует избегать тугих причесок, горячих укладок, окрашивания корней. Для бережного ухода и массажа лучше использовать щетку с натуральной щетиной.
Павлова также посоветовала пройти обследование щитовидной железы и обратиться к трихологу, чтобы узнать причины частого выпадения волос и сформулировать план лечения. Соблюдение всех рекомендаций вернет их к прежнему состоянию через полгода после коронавируса, подытожила она.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 09:25Распространение коронавируса
Названо смертельно опасное последствие коронавируса
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоЗдоровьеКоронавирус COVID-19Зухра Павлова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:59Прокуратура начала расследование по факту загрязнения воды на Байкале
14:58Два летчика упавшего афганского самолета находятся в больнице в Узбекистане
14:53Трутнев заявил о востребованности земли по программе "арктического гектара"
14:52Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы
14:49В Тамбовской области сожгли более 30 ампул вакцины от COVID-19
14:45Никто не ожидал, что Афганистан "падет" так быстро, заявил советник Байдена
14:45Куйвашев раскритиковал власти Серова за мытье грунтовых дорог к его визиту
14:39США начали расследование о "нерыночности" российской экономики
14:38В Узбекистане подтвердили крушение самолета афганских ВВС
14:35Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов
14:35Захарова прокомментировала обращения Рейгана к афганцам
14:35Кабулов провел переговоры со спецпредставителем США по Афганистану
14:32В Когалыме задержали мужчину, столкнувшего человека с балкона
14:27Трутнев рассказал о планах по освоению Курильских островов
14:24В Крыму вынесли приговор организаторам ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
14:18СК попросил арестовать женщину, выкинувшую ребенка в мусорный бак в Москве
14:11СК показал задержание главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни
14:11Двухмесячная девочка умерла от COVID-19 в Туле
14:10Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой
13:59На Камчатке появится горячая линия для туристов
Лента новостейМолния