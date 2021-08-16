https://ria.ru/20210816/koronavirus-1745899529.html
Названы способы восстановить волосы после COVID-19
Названы способы восстановить волосы после COVID-19 - РИА Новости, 16.08.2021
Названы способы восстановить волосы после COVID-19
Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, как восстановить рост волос после коронавирусной инфекции. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T12:10
2021-08-16T12:10
2021-08-16T14:15
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зухра павлова
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, как восстановить рост волос после коронавирусной инфекции.Медик отметила, что пациенты жалуются на выпадение волос через месяц после заболевания. Во время COVID-19 организм испытывает сильный стресс, в том числе из-за нарушения обмена веществ."Увы, эту реакцию организма ослабить никак нельзя. Самые пугливые волосы покинут голову в течение трех-четырех месяцев. Надо смириться и пережить", — отметила Павлова.По мнению врача, правильное питание и физическая активность — лучшие средства борьбы с ослабленными волосами. Она рекомендовала употреблять белковую пищу и витамины, а также много ходить и заниматься аэробикой.Кроме того, следует избегать тугих причесок, горячих укладок, окрашивания корней. Для бережного ухода и массажа лучше использовать щетку с натуральной щетиной.Павлова также посоветовала пройти обследование щитовидной железы и обратиться к трихологу, чтобы узнать причины частого выпадения волос и сформулировать план лечения. Соблюдение всех рекомендаций вернет их к прежнему состоянию через полгода после коронавируса, подытожила она.
https://ria.ru/20210628/sovety-1738845968.html
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общество, здоровье - общество, здоровье, коронавирус covid-19, зухра павлова
12:10 16.08.2021 (обновлено: 14:15 16.08.2021)
Названы способы восстановить волосы после COVID-19
Врач Павлова: правильное питание, уход и физнагрузки помогут восстановить волосы после COVID-19
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости.
Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова
рассказала, как восстановить рост волос после коронавирусной инфекции.
Медик отметила, что пациенты жалуются на выпадение волос через месяц после заболевания. Во время COVID-19 организм испытывает сильный стресс, в том числе из-за нарушения обмена веществ.
"Увы, эту реакцию организма ослабить никак нельзя. Самые пугливые волосы покинут голову в течение трех-четырех месяцев. Надо смириться и пережить", — отметила Павлова.
По мнению врача, правильное питание и физическая активность — лучшие средства борьбы с ослабленными волосами. Она рекомендовала употреблять белковую пищу и витамины, а также много ходить и заниматься аэробикой.
Кроме того, следует избегать тугих причесок, горячих укладок, окрашивания корней. Для бережного ухода и массажа лучше использовать щетку с натуральной щетиной.
Павлова также посоветовала пройти обследование щитовидной железы и обратиться к трихологу, чтобы узнать причины частого выпадения волос и сформулировать план лечения. Соблюдение всех рекомендаций вернет их к прежнему состоянию через полгода после коронавируса, подытожила она.