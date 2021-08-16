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В Москве выявили 1489 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 1489 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 16.08.2021
В Москве выявили 1489 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 489, Санкт-Петербурге - 1 383, Подмосковье - 1 362, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T11:24
2021-08-16T11:24
2021-08-16T11:24
распространение коронавируса
общество
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 489, Санкт-Петербурге - 1 383, Подмосковье - 1 362, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1 489, 2. Санкт-Петербург - 1 383, 3. Московская область - 1 362", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области - 26, Ненецком автономном округе - 10, Чукотском автономном округе - 5.
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В Москве выявили 1489 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 1489 новых случаев заражения коронавирусом