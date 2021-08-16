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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210816/koronavirus-1745891066.html
В России за сутки выписали 15 601 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 15 601 человека после COVID-19 - РИА Новости, 16.08.2021
В России за сутки выписали 15 601 человека после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 15 601 человек после COVID-19, за все время - 5 899 917, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T11:22
2021-08-16T11:22
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 15 601 человек после COVID-19, за все время - 5 899 917, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве выписано 2 152 человека, Санкт-Петербурге - 1 794, Подмосковье - 1 530.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:22 16.08.2021
 
В России за сутки выписали 15 601 человека после COVID-19

Оперштаб: за сутки в России выписали 15 601 человека после COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области
Медицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 15 601 человек после COVID-19, за все время - 5 899 917, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 601 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 899 917", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве выписано 2 152 человека, Санкт-Петербурге - 1 794, Подмосковье - 1 530.
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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