https://ria.ru/20210816/koronavirus-1745890940.html

В России выявили 20 765 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 20 765 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 16.08.2021

В России выявили 20 765 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 20 765 новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T11:22

2021-08-16T11:22

2021-08-16T12:43

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. За сутки в России выявили 20 765 новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 21 624 заразившихся. Темп прироста снизился на 0,02% — до 0,31%. Умерли 806 человек, днем ранее — 816. На прошлой неделе зафиксировали максимальный показатель смертей — 819. Выписали после лечения 15 601 человека.Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 1489 (накануне было 1954), Санкт-Петербурге — 1383, Подмосковье — 1362, Свердловской области — 529, Нижегородской — 528, Ростовской — 487.Меньше всего заболевших на Чукотке — пять и в Ненецком автономном округе — десять.Всего за время пандемии в России заразился коронавирусом 6 621 601 человек, из них 171 305 умерли, 5 899 917 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 205,3 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 207 миллионов. Более 4,3 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

https://ria.ru/20210816/koronavirus-1745872938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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