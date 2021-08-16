https://ria.ru/20210816/koronavirus-1745890940.html
В России выявили 20 765 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 20 765 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 16.08.2021
В России выявили 20 765 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 20 765 новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T11:22
2021-08-16T11:22
2021-08-16T12:43
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. За сутки в России выявили 20 765 новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 21 624 заразившихся. Темп прироста снизился на 0,02% — до 0,31%. Умерли 806 человек, днем ранее — 816. На прошлой неделе зафиксировали максимальный показатель смертей — 819. Выписали после лечения 15 601 человека.Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 1489 (накануне было 1954), Санкт-Петербурге — 1383, Подмосковье — 1362, Свердловской области — 529, Нижегородской — 528, Ростовской — 487.Меньше всего заболевших на Чукотке — пять и в Ненецком автономном округе — десять.Всего за время пандемии в России заразился коронавирусом 6 621 601 человек, из них 171 305 умерли, 5 899 917 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 205,3 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 207 миллионов. Более 4,3 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
https://ria.ru/20210816/koronavirus-1745872938.html
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:22 16.08.2021 (обновлено: 12:43 16.08.2021)
В России выявили 20 765 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 20 765 новых случаев заражения коронавирусом