https://ria.ru/20210816/koronavirus-1745860313.html

Врач рассказала о проблемах с постковидным синдромом у перенесших COVID-19

Врач рассказала о проблемах с постковидным синдромом у перенесших COVID-19 - РИА Новости, 16.08.2021

Врач рассказала о проблемах с постковидным синдромом у перенесших COVID-19

Постковидный синдром вызывает существенное снижение качества жизни — около трети переболевших COVID-19 спустя три-четыре месяца после болезни не могут... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T03:24

2021-08-16T03:24

2021-08-16T10:53

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Постковидный синдром вызывает существенное снижение качества жизни — около трети переболевших COVID-19 спустя три-четыре месяца после болезни не могут полноценно ухаживать за собой, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.Она пояснила, что при легком течении болезни пациенты выздоравливают примерно через две недели, при среднетяжелом и тяжелом на это требуется от трех до шести недель. При этом после того, как ПЦР-тест у пациента оказывается отрицательным, симптоматика все равно может сохраняться в течение нескольких недель и даже месяцев.В большинстве случаев постковидный синдром проходит в течение полугода, он постепенно регрессирует и исчезает, но у некоторых сохраняется еще дольше, уточнила Омарова.При этом связь между тяжестью течения COVID-19 и частотой последовавших симптомов прослеживается не всегда: даже переболевшие в легкой форме пациенты могут столкнуться с осложнениями, предупредила медик."Реабилитация после ковида нужна всем. И важно приступать к ней как можно раньше, чтобы не допустить развития фиброзной ткани в легких. Особенно эта рекомендация актуальна для лиц с обширным поражением легких и находившихся на ИВЛ", — подчеркнула эксперт.Ранее Омарова заявила, что дети справляются с постковидным синдромом намного быстрее и лучше, чем взрослые.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19