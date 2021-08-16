Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210816/koronavirus-1745860313.html
Врач рассказала о проблемах с постковидным синдромом у перенесших COVID-19
Врач рассказала о проблемах с постковидным синдромом у перенесших COVID-19 - РИА Новости, 16.08.2021
Врач рассказала о проблемах с постковидным синдромом у перенесших COVID-19
Постковидный синдром вызывает существенное снижение качества жизни — около трети переболевших COVID-19 спустя три-четыре месяца после болезни не могут... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T03:24
2021-08-16T10:53
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745623196_0:4:3165:1785_1920x0_80_0_0_d8cd379727f6b51b1d5571ee7bb905d0.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Постковидный синдром вызывает существенное снижение качества жизни — около трети переболевших COVID-19 спустя три-четыре месяца после болезни не могут полноценно ухаживать за собой, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.Она пояснила, что при легком течении болезни пациенты выздоравливают примерно через две недели, при среднетяжелом и тяжелом на это требуется от трех до шести недель. При этом после того, как ПЦР-тест у пациента оказывается отрицательным, симптоматика все равно может сохраняться в течение нескольких недель и даже месяцев.В большинстве случаев постковидный синдром проходит в течение полугода, он постепенно регрессирует и исчезает, но у некоторых сохраняется еще дольше, уточнила Омарова.При этом связь между тяжестью течения COVID-19 и частотой последовавших симптомов прослеживается не всегда: даже переболевшие в легкой форме пациенты могут столкнуться с осложнениями, предупредила медик."Реабилитация после ковида нужна всем. И важно приступать к ней как можно раньше, чтобы не допустить развития фиброзной ткани в легких. Особенно эта рекомендация актуальна для лиц с обширным поражением легких и находившихся на ИВЛ", — подчеркнула эксперт.Ранее Омарова заявила, что дети справляются с постковидным синдромом намного быстрее и лучше, чем взрослые.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745623196_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_b2174b0403431803f09eabb569df1693.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19
03:24 16.08.2021 (обновлено: 10:53 16.08.2021)
 
Врач рассказала о проблемах с постковидным синдромом у перенесших COVID-19

Врач Роспотребнадзора Омарова заявила о проблемах с постковидным синдромом у перенесших COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажиры в метро
Пассажиры в метро - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Постковидный синдром вызывает существенное снижение качества жизни — около трети переболевших COVID-19 спустя три-четыре месяца после болезни не могут полноценно ухаживать за собой, заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.
Она пояснила, что при легком течении болезни пациенты выздоравливают примерно через две недели, при среднетяжелом и тяжелом на это требуется от трех до шести недель. При этом после того, как ПЦР-тест у пациента оказывается отрицательным, симптоматика все равно может сохраняться в течение нескольких недель и даже месяцев.
В большинстве случаев постковидный синдром проходит в течение полугода, он постепенно регрессирует и исчезает, но у некоторых сохраняется еще дольше, уточнила Омарова.
При этом связь между тяжестью течения COVID-19 и частотой последовавших симптомов прослеживается не всегда: даже переболевшие в легкой форме пациенты могут столкнуться с осложнениями, предупредила медик.
"Реабилитация после ковида нужна всем. И важно приступать к ней как можно раньше, чтобы не допустить развития фиброзной ткани в легких. Особенно эта рекомендация актуальна для лиц с обширным поражением легких и находившихся на ИВЛ", — подчеркнула эксперт.
Ранее Омарова заявила, что дети справляются с постковидным синдромом намного быстрее и лучше, чем взрослые.
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
13 июля, 13:29Инфографика
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:58Два летчика упавшего афганского самолета находятся в больнице в Узбекистане
14:53Трутнев заявил о востребованности земли по программе "арктического гектара"
14:52Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы
14:49В Тамбовской области сожгли более 30 ампул вакцины от COVID-19
14:45Никто не ожидал, что Афганистан "падет" так быстро, заявил советник Байдена
14:45Куйвашев раскритиковал власти Серова за мытье грунтовых дорог к его визиту
14:39США начали расследование о "нерыночности" российской экономики
14:38В Узбекистане подтвердили крушение самолета афганских ВВС
14:35Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов
14:35Захарова прокомментировала обращения Рейгана к афганцам
14:35Кабулов провел переговоры со спецпредставителем США по Афганистану
14:32В Когалыме задержали мужчину, столкнувшего человека с балкона
14:27Трутнев рассказал о планах по освоению Курильских островов
14:24В Крыму вынесли приговор организаторам ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
14:18СК попросил арестовать женщину, выкинувшую ребенка в мусорный бак в Москве
14:11СК показал задержание главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни
14:11Двухмесячная девочка умерла от COVID-19 в Туле
14:10Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой
13:59На Камчатке появится горячая линия для туристов
13:59Талибы более договороспособны, чем правительство в Кабуле, заявили в МИД
Лента новостейМолния