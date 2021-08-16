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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210816/koridor-1745968214.html
Постпред Афганистана при ООН призвал создать гуманитарный коридор
Постпред Афганистана при ООН призвал создать гуманитарный коридор - РИА Новости, 16.08.2021
Постпред Афганистана при ООН призвал создать гуманитарный коридор
Постпред Афганистана при ООН Гулам Исакзай на заседании СБ ООН призвал к созданию гуманитарного коридора для вывода людей из страны. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T17:45
2021-08-16T17:45
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
совет безопасности оон
россия
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ООН, 16 авг – РИА Новости. Постпред Афганистана при ООН Гулам Исакзай на заседании СБ ООН призвал к созданию гуманитарного коридора для вывода людей из страны."Совету безопасности и генсеку ООН следует использовать все средства в их распоряжении для того, чтобы призвать к немедленному прекращению насилия, защите прав человека, призвать "Талибан"* полностью исполнять амнистию, которую они пообещали провести, призвать (талибов – ред.) прекратить целенаправленные убийства и акты возмездия", - сказал Исакзай.Он также призвал "срочно создать гуманитарный коридор для эвакуации тех, кто рискует стать жертвами возмездия и нападения талибов, призвать соседние страны Афганистана открыть их границы и содействовать людям, которые пытаются бежать из страны".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России
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кабул (город)
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, совет безопасности оон, россия
17:45 16.08.2021
 
Постпред Афганистана при ООН призвал создать гуманитарный коридор

Постпред Афганистана при ООН Исакзай призвал создать гуманитарный коридор для вывода людей из страны

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ООН, 16 авг – РИА Новости. Постпред Афганистана при ООН Гулам Исакзай на заседании СБ ООН призвал к созданию гуманитарного коридора для вывода людей из страны.
"Совету безопасности и генсеку ООН следует использовать все средства в их распоряжении для того, чтобы призвать к немедленному прекращению насилия, защите прав человека, призвать "Талибан"* полностью исполнять амнистию, которую они пообещали провести, призвать (талибов – ред.) прекратить целенаправленные убийства и акты возмездия", - сказал Исакзай.
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Он также призвал "срочно создать гуманитарный коридор для эвакуации тех, кто рискует стать жертвами возмездия и нападения талибов, призвать соседние страны Афганистана открыть их границы и содействовать людям, которые пытаются бежать из страны".
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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