Постпред Афганистана при ООН призвал создать гуманитарный коридор
Постпред Афганистана при ООН Исакзай призвал создать гуманитарный коридор для вывода людей из страны
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
ООН, 16 авг – РИА Новости. Постпред Афганистана при ООН Гулам Исакзай на заседании СБ ООН призвал к созданию гуманитарного коридора для вывода людей из страны.
"Совету безопасности и генсеку ООН следует использовать все средства в их распоряжении для того, чтобы призвать к немедленному прекращению насилия, защите прав человека, призвать "Талибан"* полностью исполнять амнистию, которую они пообещали провести, призвать (талибов – ред.) прекратить целенаправленные убийства и акты возмездия", - сказал Исакзай.
Он также призвал "срочно создать гуманитарный коридор для эвакуации тех, кто рискует стать жертвами возмездия и нападения талибов, призвать соседние страны Афганистана открыть их границы и содействовать людям, которые пытаются бежать из страны".
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России