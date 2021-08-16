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Постпред Афганистана при ООН призвал создать гуманитарный коридор

Постпред Афганистана при ООН призвал создать гуманитарный коридор - РИА Новости, 16.08.2021

Постпред Афганистана при ООН призвал создать гуманитарный коридор

Постпред Афганистана при ООН Гулам Исакзай на заседании СБ ООН призвал к созданию гуманитарного коридора для вывода людей из страны. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T17:45

2021-08-16T17:45

2021-08-16T17:45

захват власти в афганистане талибами

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совет безопасности оон

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ООН, 16 авг – РИА Новости. Постпред Афганистана при ООН Гулам Исакзай на заседании СБ ООН призвал к созданию гуманитарного коридора для вывода людей из страны."Совету безопасности и генсеку ООН следует использовать все средства в их распоряжении для того, чтобы призвать к немедленному прекращению насилия, защите прав человека, призвать "Талибан"* полностью исполнять амнистию, которую они пообещали провести, призвать (талибов – ред.) прекратить целенаправленные убийства и акты возмездия", - сказал Исакзай.Он также призвал "срочно создать гуманитарный коридор для эвакуации тех, кто рискует стать жертвами возмездия и нападения талибов, призвать соседние страны Афганистана открыть их границы и содействовать людям, которые пытаются бежать из страны".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

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кабул (город)

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, совет безопасности оон, россия