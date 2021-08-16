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"Безмозглые лакеи": китайцы раскритиковали Литву из-за ситуации с Тайванем
"Безмозглые лакеи": китайцы раскритиковали Литву из-за ситуации с Тайванем - РИА Новости, 16.08.2021
"Безмозглые лакеи": китайцы раскритиковали Литву из-за ситуации с Тайванем
Читатели китайской газеты "Хуаньцю шибао" резко высказались о решении Литвы открыть представительство Тайваня. Многие из них посчитали, что в Вильнюсе пошли на... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T11:50
2021-08-16T13:25
в мире
литва
сша
китай
евросоюз
нато
гоминьдан
россия
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Хуаньцю шибао" резко высказались о решении Литвы открыть представительство Тайваня. Многие из них посчитали, что в Вильнюсе пошли на такой шаг исключительно из желания угодить "американскому хозяину"."Я вообще до этих новостей не знал о существовании Литвы. Это что за страна, где она — такая крошечная, что я даже не подозревал о ней", — написал пользователь с ником KwbFPr1P."Как и ожидалось, Китай и Россия должны объединиться, чтобы победить и заставить уняться некоторые страны, которые США и Запад постоянно поддерживают в провокации наших двух стран и заставляют их сожалеть о том, что они превратились в чужих верных гончих", — отметил qB3wWBGN."Литва — разве численность ее населения не равносильна численности населения одного из наших поселков? Это просто маленькая шавка Америки, нужно стереть ее в порошок", — выразил мнение FaN1KA."Будущее все покажет, кто прав, а кто — безмозглый лакей", — считает ID_3173300."В международной борьбе Китай должен объединить больше наших друзей против Соединенных Штатов и их приспешников и создать собственный союз по борьбе с американским гегемонизмом", — подытожили читатели.Ранее власти Литвы решили открыть представительство Тайваня. Это вызвало недовольство Китая, который считает остров своей административной единицей. В качестве ответной меры Пекин отозвал посла из Литвы. В свою очередь, США и страны ЕС встали на сторону союзника по НАТО.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в Гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210714/krym-1741232020.html
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в мире, литва, сша, китай, евросоюз, нато, гоминьдан, россия
11:50 16.08.2021 (обновлено: 13:25 16.08.2021)
 
"Безмозглые лакеи": китайцы раскритиковали Литву из-за ситуации с Тайванем

Читатели "Хуаньцю шибао" раскритиковали Литву за открытие представительства Тайваня

© Fotolia / dinozzaverСтарый город Вильнюса, Литва
Старый город Вильнюса, Литва - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© Fotolia / dinozzaver
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Хуаньцю шибао" резко высказались о решении Литвы открыть представительство Тайваня. Многие из них посчитали, что в Вильнюсе пошли на такой шаг исключительно из желания угодить "американскому хозяину".
"Я вообще до этих новостей не знал о существовании Литвы. Это что за страна, где она — такая крошечная, что я даже не подозревал о ней", — написал пользователь с ником KwbFPr1P.
"Как и ожидалось, Китай и Россия должны объединиться, чтобы победить и заставить уняться некоторые страны, которые США и Запад постоянно поддерживают в провокации наших двух стран и заставляют их сожалеть о том, что они превратились в чужих верных гончих", — отметил qB3wWBGN.
"Литва — разве численность ее населения не равносильна численности населения одного из наших поселков? Это просто маленькая шавка Америки, нужно стереть ее в порошок", — выразил мнение FaN1KA.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 14:15
Москва не будет увязывать темы Крыма и Тайваня, заявил российский посол
"Будущее все покажет, кто прав, а кто — безмозглый лакей", — считает ID_3173300.
"В международной борьбе Китай должен объединить больше наших друзей против Соединенных Штатов и их приспешников и создать собственный союз по борьбе с американским гегемонизмом", — подытожили читатели.
Ранее власти Литвы решили открыть представительство Тайваня. Это вызвало недовольство Китая, который считает остров своей административной единицей. В качестве ответной меры Пекин отозвал посла из Литвы. В свою очередь, США и страны ЕС встали на сторону союзника по НАТО.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в Гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
На церемонии открытия международного форума Один пояс, один путь - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
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В миреЛитваСШАКитайЕвросоюзНАТОГоминьданРоссия
 
 
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