https://ria.ru/20210816/khram-1745907371.html

Мэрию Москвы попросили не сносить церковь у станции метро "Тульская"

Мэрию Москвы попросили не сносить церковь у станции метро "Тульская" - РИА Новости, 16.08.2021

Мэрию Москвы попросили не сносить церковь у станции метро "Тульская"

В РПЦ поддерживают призыв депутата Госдумы Сергея Гаврилова к мэру Москвы Сергею Собянину остановить запланированный на понедельник снос домовой церкви в районе РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T12:53

2021-08-16T12:53

2021-08-16T12:57

религия

москва

сергей собянин

сергей гаврилов

госдума рф

русская православная церковь

архнадзор

вахтанг кипшидзе

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. В РПЦ поддерживают призыв депутата Госдумы Сергея Гаврилова к мэру Москвы Сергею Собянину остановить запланированный на понедельник снос домовой церкви в районе метро "Тульская", заявил РИА Новости зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Ранее председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов направил мэру Москвы Сергею Собянину телеграмму (имеется в распоряжении РИА Новости) с просьбой воспрепятстовать сносу домового храма в районе метро "Тульская". Аналогичное письмо направлено и генеральному прокурору России Игорю Краснову (также в распоряжении агентства)."По имеющейся информации, по адресу Москва, Подольское шоссе д. 1 на территории, занимаемой ООО "Профремдом", ведутся работы по сносу старинного здания Общества призрения слепых мужчин, в котором были обустроены мастерские, спальни, а также домовый храм в честь святого мученика Трифона. Окончательный снос здания запланирован на 16.08.2021. В этой связи прошу вас принять меры по недопущению нарушения законодательства и остановить снос объекта религиозного назначения", - говорится в телеграмме."Полностью поддерживаем призыв депутата С. А. Гаврилова остановить снос здания, в котором был расположен домовый храм святого мученика Трифона, имеющий историческую ценность", - сказал Кипшидзе.По его словам, информация о планах уничтожения храмового помещения получена от общественного движения "Архнадзор" и "стала крайне неприятным сюрпризом"."Надо заметить также, что данное здание находится недалеко от Данилова монастыря. Полагаю, что у мэрии Москвы существуют правовые возможности для того, чтобы исключить снос этого здания. Символично также, что храм являлся домовым для Общества призрения слепых мужчин, напоминая нам о традициях милосердия дореволюционного общества, неразрывно связанных со служением Русской церкви", - заключил представитель РПЦ.

https://realty.ria.ru/20210809/khram-1745050219.html

https://realty.ria.ru/20210709/khramy-1740629376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, сергей гаврилов, госдума рф, русская православная церковь, архнадзор, вахтанг кипшидзе, жилье