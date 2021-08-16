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Религия
https://ria.ru/20210816/khram-1745907371.html
Мэрию Москвы попросили не сносить церковь у станции метро "Тульская"
Мэрию Москвы попросили не сносить церковь у станции метро "Тульская" - РИА Новости, 16.08.2021
Мэрию Москвы попросили не сносить церковь у станции метро "Тульская"
В РПЦ поддерживают призыв депутата Госдумы Сергея Гаврилова к мэру Москвы Сергею Собянину остановить запланированный на понедельник снос домовой церкви в районе РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T12:53
2021-08-16T12:57
религия
москва
сергей собянин
сергей гаврилов
госдума рф
русская православная церковь
архнадзор
вахтанг кипшидзе
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. В РПЦ поддерживают призыв депутата Госдумы Сергея Гаврилова к мэру Москвы Сергею Собянину остановить запланированный на понедельник снос домовой церкви в районе метро "Тульская", заявил РИА Новости зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Ранее председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов направил мэру Москвы Сергею Собянину телеграмму (имеется в распоряжении РИА Новости) с просьбой воспрепятстовать сносу домового храма в районе метро "Тульская". Аналогичное письмо направлено и генеральному прокурору России Игорю Краснову (также в распоряжении агентства)."По имеющейся информации, по адресу Москва, Подольское шоссе д. 1 на территории, занимаемой ООО "Профремдом", ведутся работы по сносу старинного здания Общества призрения слепых мужчин, в котором были обустроены мастерские, спальни, а также домовый храм в честь святого мученика Трифона. Окончательный снос здания запланирован на 16.08.2021. В этой связи прошу вас принять меры по недопущению нарушения законодательства и остановить снос объекта религиозного назначения", - говорится в телеграмме."Полностью поддерживаем призыв депутата С. А. Гаврилова остановить снос здания, в котором был расположен домовый храм святого мученика Трифона, имеющий историческую ценность", - сказал Кипшидзе.По его словам, информация о планах уничтожения храмового помещения получена от общественного движения "Архнадзор" и "стала крайне неприятным сюрпризом"."Надо заметить также, что данное здание находится недалеко от Данилова монастыря. Полагаю, что у мэрии Москвы существуют правовые возможности для того, чтобы исключить снос этого здания. Символично также, что храм являлся домовым для Общества призрения слепых мужчин, напоминая нам о традициях милосердия дореволюционного общества, неразрывно связанных со служением Русской церкви", - заключил представитель РПЦ.
https://realty.ria.ru/20210809/khram-1745050219.html
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москва, сергей собянин, сергей гаврилов, госдума рф, русская православная церковь, архнадзор, вахтанг кипшидзе, жилье
12:53 16.08.2021 (обновлено: 12:57 16.08.2021)
 

Мэрию Москвы попросили не сносить церковь у станции метро "Тульская"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСнос Таганской АТС на Покровском бульваре в Москве
Снос Таганской АТС на Покровском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. В РПЦ поддерживают призыв депутата Госдумы Сергея Гаврилова к мэру Москвы Сергею Собянину остановить запланированный на понедельник снос домовой церкви в районе метро "Тульская", заявил РИА Новости зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов направил мэру Москвы Сергею Собянину телеграмму (имеется в распоряжении РИА Новости) с просьбой воспрепятстовать сносу домового храма в районе метро "Тульская". Аналогичное письмо направлено и генеральному прокурору России Игорю Краснову (также в распоряжении агентства).
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"По имеющейся информации, по адресу Москва, Подольское шоссе д. 1 на территории, занимаемой ООО "Профремдом", ведутся работы по сносу старинного здания Общества призрения слепых мужчин, в котором были обустроены мастерские, спальни, а также домовый храм в честь святого мученика Трифона. Окончательный снос здания запланирован на 16.08.2021. В этой связи прошу вас принять меры по недопущению нарушения законодательства и остановить снос объекта религиозного назначения", - говорится в телеграмме.
"Полностью поддерживаем призыв депутата С. А. Гаврилова остановить снос здания, в котором был расположен домовый храм святого мученика Трифона, имеющий историческую ценность", - сказал Кипшидзе.
По его словам, информация о планах уничтожения храмового помещения получена от общественного движения "Архнадзор" и "стала крайне неприятным сюрпризом".
"Надо заметить также, что данное здание находится недалеко от Данилова монастыря. Полагаю, что у мэрии Москвы существуют правовые возможности для того, чтобы исключить снос этого здания. Символично также, что храм являлся домовым для Общества призрения слепых мужчин, напоминая нам о традициях милосердия дореволюционного общества, неразрывно связанных со служением Русской церкви", - заключил представитель РПЦ.
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РелигияМоскваСергей СобянинСергей ГавриловГосдума РФРусская православная церковьАрхнадзорВахтанг КипшидзеЖилье
 
 
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