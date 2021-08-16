12:53 16.08.2021 (обновлено: 12:57 16.08.2021)
Мэрию Москвы попросили не сносить церковь у станции метро "Тульская"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСнос Таганской АТС на Покровском бульваре в Москве
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. В РПЦ поддерживают призыв депутата Госдумы Сергея Гаврилова к мэру Москвы Сергею Собянину остановить запланированный на понедельник снос домовой церкви в районе метро "Тульская", заявил РИА Новости зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов направил мэру Москвы Сергею Собянину телеграмму (имеется в распоряжении РИА Новости) с просьбой воспрепятстовать сносу домового храма в районе метро "Тульская". Аналогичное письмо направлено и генеральному прокурору России Игорю Краснову (также в распоряжении агентства).
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"По имеющейся информации, по адресу Москва, Подольское шоссе д. 1 на территории, занимаемой ООО "Профремдом", ведутся работы по сносу старинного здания Общества призрения слепых мужчин, в котором были обустроены мастерские, спальни, а также домовый храм в честь святого мученика Трифона. Окончательный снос здания запланирован на 16.08.2021. В этой связи прошу вас принять меры по недопущению нарушения законодательства и остановить снос объекта религиозного назначения", - говорится в телеграмме.
"Полностью поддерживаем призыв депутата С. А. Гаврилова остановить снос здания, в котором был расположен домовый храм святого мученика Трифона, имеющий историческую ценность", - сказал Кипшидзе.
По его словам, информация о планах уничтожения храмового помещения получена от общественного движения "Архнадзор" и "стала крайне неприятным сюрпризом".
"Надо заметить также, что данное здание находится недалеко от Данилова монастыря. Полагаю, что у мэрии Москвы существуют правовые возможности для того, чтобы исключить снос этого здания. Символично также, что храм являлся домовым для Общества призрения слепых мужчин, напоминая нам о традициях милосердия дореволюционного общества, неразрывно связанных со служением Русской церкви", - заключил представитель РПЦ.