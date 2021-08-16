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В Керчи военных привлекли к борьбе с последствиями ливней
В Керчи военных привлекли к борьбе с последствиями ливней - РИА Новости, 16.08.2021
В Керчи военных привлекли к борьбе с последствиями ливней
Военные привлечены к борьбе с последствиями стихии, обрушившейся на Керчь, сообщил врио главы администрации города Святослав Брусаков. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T12:02
2021-08-16T12:02
происшествия
ялта
керчь
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Военные привлечены к борьбе с последствиями стихии, обрушившейся на Керчь, сообщил врио главы администрации города Святослав Брусаков.Ливни, которые прошли в Керчи и прилегающих районах минувшей ночью, вновь привели к подтоплению нескольких улиц, троллейбусное сообщение приостановлено, действует штормовое предупреждение."Задействованы все службы городского хозяйства, Минобороны и Росгвардии", - сказал Брусаков на заседании оперативного штаба.По его словам, через затопленные участки дорог в районе автовокзала осуществляется перевозка людей военной техникой.В прошлый раз ливень обрушился на Керчь 12 августа. Тогда за сутки выпало две месячные нормы осадков. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода, под водой оказались частные придомовые территории. Из зон подтопления в Керчи эвакуировали десять человек. Спустя два дня ситуация стабилизировалась, вода сошла с улиц.Ливни также прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению ряда районов полуострова. Тогда наиболее пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.
https://ria.ru/20210815/dozhdi-1745801767.html
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происшествия, ялта, керчь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
12:02 16.08.2021
 
В Керчи военных привлекли к борьбе с последствиями ливней

Врио главы администрации Керчи Брусаков: военных привлекли к борьбе с последствиями ливней

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГрузовой автомобиль на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи
Грузовой автомобиль на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Военные привлечены к борьбе с последствиями стихии, обрушившейся на Керчь, сообщил врио главы администрации города Святослав Брусаков.
Ливни, которые прошли в Керчи и прилегающих районах минувшей ночью, вновь привели к подтоплению нескольких улиц, троллейбусное сообщение приостановлено, действует штормовое предупреждение.
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"Задействованы все службы городского хозяйства, Минобороны и Росгвардии", - сказал Брусаков на заседании оперативного штаба.
По его словам, через затопленные участки дорог в районе автовокзала осуществляется перевозка людей военной техникой.
В прошлый раз ливень обрушился на Керчь 12 августа. Тогда за сутки выпало две месячные нормы осадков. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода, под водой оказались частные придомовые территории. Из зон подтопления в Керчи эвакуировали десять человек. Спустя два дня ситуация стабилизировалась, вода сошла с улиц.
Ливни также прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению ряда районов полуострова. Тогда наиболее пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.
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ПроисшествияЯлтаКерчьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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