В Керчи военных привлекли к борьбе с последствиями ливней
Врио главы администрации Керчи Брусаков: военных привлекли к борьбе с последствиями ливней
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГрузовой автомобиль на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Военные привлечены к борьбе с последствиями стихии, обрушившейся на Керчь, сообщил врио главы администрации города Святослав Брусаков.
Ливни, которые прошли в Керчи и прилегающих районах минувшей ночью, вновь привели к подтоплению нескольких улиц, троллейбусное сообщение приостановлено, действует штормовое предупреждение.
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"Задействованы все службы городского хозяйства, Минобороны и Росгвардии", - сказал Брусаков на заседании оперативного штаба.
По его словам, через затопленные участки дорог в районе автовокзала осуществляется перевозка людей военной техникой.
В прошлый раз ливень обрушился на Керчь 12 августа. Тогда за сутки выпало две месячные нормы осадков. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода, под водой оказались частные придомовые территории. Из зон подтопления в Керчи эвакуировали десять человек. Спустя два дня ситуация стабилизировалась, вода сошла с улиц.
Ливни также прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению ряда районов полуострова. Тогда наиболее пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.
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