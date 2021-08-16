https://ria.ru/20210816/kerch-1745867149.html
Ливень вновь подтопил улицы Керчи
Ливень вновь подтопил улицы Керчи - РИА Новости, 16.08.2021
Ливень вновь подтопил улицы Керчи
Ливень, обрушившийся на Керчь минувшей ночью, подтопил несколько улиц, троллейбусное сообщение приостановлено, сообщила начальник управления администрации... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T08:30
2021-08-16T08:30
2021-08-16T11:04
происшествия
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Ливень, обрушившийся на Керчь минувшей ночью, подтопил несколько улиц, троллейбусное сообщение приостановлено, сообщила начальник управления администрации города по организационной работе и взаимодействию со средствами массовой информации Алена Корзун.Штормовое предупреждение действуют на 16 августа в восточных районах Крыма. Ожидается ливень и град."Обильные осадки, выпавшие ночью, подтопили центр города. Движение маршрутного транспорта по улицам Самойленко, Еременко, Кирова временно прекращено. Троллейбусное сообщение в городе приостановлено до нормализации ситуации. В реке, проходящей через город, снова поднялся уровень воды", - сказала РИА Новости Корзун.По ее словам, городские службы устраняют последствия ночной стихии. Идет откачка воды с подтопленных территорий. Утром дождь в городе прекратился.В прошлый раз ливень обрушился на Керчь 12 августа. Тогда за сутки выпало две месячные нормы осадков. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода, под водой оказались ряд частных придомовых территорий. Из зон подтопления в Керчи эвакуировали десять человек. Спустя два дня ситуация стабилизировалась, вода сошла с улиц.Сильные дожди также прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению ряда районов полуострова. Тогда наиболее пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.
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РИА Новости
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происшествия, керчь, республика крым, новости - туризм
08:30 16.08.2021 (обновлено: 11:04 16.08.2021)
Ливень вновь подтопил улицы Керчи
Власти Керчи: ливень подтопил несколько улиц и остановил троллейбусное движение в городе
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости.
Ливень, обрушившийся на Керчь
минувшей ночью, подтопил несколько улиц, троллейбусное сообщение приостановлено, сообщила начальник управления администрации города по организационной работе и взаимодействию со средствами массовой информации Алена Корзун.
Штормовое предупреждение действуют на 16 августа в восточных районах Крыма. Ожидается ливень и град.
"Обильные осадки, выпавшие ночью, подтопили центр города. Движение маршрутного транспорта по улицам Самойленко, Еременко, Кирова временно прекращено. Троллейбусное сообщение в городе приостановлено до нормализации ситуации. В реке, проходящей через город, снова поднялся уровень воды", - сказала РИА Новости Корзун.
По ее словам, городские службы устраняют последствия ночной стихии. Идет откачка воды с подтопленных территорий. Утром дождь в городе прекратился.
В прошлый раз ливень обрушился на Керчь 12 августа. Тогда за сутки выпало две месячные нормы осадков. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода, под водой оказались ряд частных придомовых территорий. Из зон подтопления в Керчи эвакуировали десять человек. Спустя два дня ситуация стабилизировалась, вода сошла с улиц.
Сильные дожди также прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению ряда районов полуострова. Тогда наиболее пострадали Керчь, Ялта
и Бахчисарайский район.