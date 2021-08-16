https://ria.ru/20210816/kerch-1745867149.html

Ливень вновь подтопил улицы Керчи

Ливень вновь подтопил улицы Керчи - РИА Новости, 16.08.2021

Ливень вновь подтопил улицы Керчи

Ливень, обрушившийся на Керчь минувшей ночью, подтопил несколько улиц, троллейбусное сообщение приостановлено, сообщила начальник управления администрации... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T08:30

2021-08-16T08:30

2021-08-16T11:04

происшествия

керчь

республика крым

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0e/1745738038_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_5c24be1934aa64c1ae51122dd197dbd2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Ливень, обрушившийся на Керчь минувшей ночью, подтопил несколько улиц, троллейбусное сообщение приостановлено, сообщила начальник управления администрации города по организационной работе и взаимодействию со средствами массовой информации Алена Корзун.Штормовое предупреждение действуют на 16 августа в восточных районах Крыма. Ожидается ливень и град."Обильные осадки, выпавшие ночью, подтопили центр города. Движение маршрутного транспорта по улицам Самойленко, Еременко, Кирова временно прекращено. Троллейбусное сообщение в городе приостановлено до нормализации ситуации. В реке, проходящей через город, снова поднялся уровень воды", - сказала РИА Новости Корзун.По ее словам, городские службы устраняют последствия ночной стихии. Идет откачка воды с подтопленных территорий. Утром дождь в городе прекратился.В прошлый раз ливень обрушился на Керчь 12 августа. Тогда за сутки выпало две месячные нормы осадков. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода, под водой оказались ряд частных придомовых территорий. Из зон подтопления в Керчи эвакуировали десять человек. Спустя два дня ситуация стабилизировалась, вода сошла с улиц.Сильные дожди также прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению ряда районов полуострова. Тогда наиболее пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.

https://ria.ru/20210813/kerch-1745578245.html

керчь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, керчь, республика крым, новости - туризм