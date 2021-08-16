Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210816/kerch-1745867149.html
Ливень вновь подтопил улицы Керчи
Ливень вновь подтопил улицы Керчи - РИА Новости, 16.08.2021
Ливень вновь подтопил улицы Керчи
Ливень, обрушившийся на Керчь минувшей ночью, подтопил несколько улиц, троллейбусное сообщение приостановлено, сообщила начальник управления администрации... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T08:30
2021-08-16T11:04
происшествия
керчь
республика крым
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0e/1745738038_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_5c24be1934aa64c1ae51122dd197dbd2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Ливень, обрушившийся на Керчь минувшей ночью, подтопил несколько улиц, троллейбусное сообщение приостановлено, сообщила начальник управления администрации города по организационной работе и взаимодействию со средствами массовой информации Алена Корзун.Штормовое предупреждение действуют на 16 августа в восточных районах Крыма. Ожидается ливень и град."Обильные осадки, выпавшие ночью, подтопили центр города. Движение маршрутного транспорта по улицам Самойленко, Еременко, Кирова временно прекращено. Троллейбусное сообщение в городе приостановлено до нормализации ситуации. В реке, проходящей через город, снова поднялся уровень воды", - сказала РИА Новости Корзун.По ее словам, городские службы устраняют последствия ночной стихии. Идет откачка воды с подтопленных территорий. Утром дождь в городе прекратился.В прошлый раз ливень обрушился на Керчь 12 августа. Тогда за сутки выпало две месячные нормы осадков. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода, под водой оказались ряд частных придомовых территорий. Из зон подтопления в Керчи эвакуировали десять человек. Спустя два дня ситуация стабилизировалась, вода сошла с улиц.Сильные дожди также прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению ряда районов полуострова. Тогда наиболее пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.
https://ria.ru/20210813/kerch-1745578245.html
керчь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0e/1745738038_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_484141749b3408f983d1015a098af5e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, керчь, республика крым, новости - туризм
08:30 16.08.2021 (обновлено: 11:04 16.08.2021)
 
Ливень вновь подтопил улицы Керчи

Власти Керчи: ливень подтопил несколько улиц и остановил троллейбусное движение в городе

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС во время ликвидации последствий подтоплений после сильного ливня в Керчи
Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий подтоплений после сильного ливня в Керчи - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Ливень, обрушившийся на Керчь минувшей ночью, подтопил несколько улиц, троллейбусное сообщение приостановлено, сообщила начальник управления администрации города по организационной работе и взаимодействию со средствами массовой информации Алена Корзун.
Штормовое предупреждение действуют на 16 августа в восточных районах Крыма. Ожидается ливень и град.
"Обильные осадки, выпавшие ночью, подтопили центр города. Движение маршрутного транспорта по улицам Самойленко, Еременко, Кирова временно прекращено. Троллейбусное сообщение в городе приостановлено до нормализации ситуации. В реке, проходящей через город, снова поднялся уровень воды", - сказала РИА Новости Корзун.
По ее словам, городские службы устраняют последствия ночной стихии. Идет откачка воды с подтопленных территорий. Утром дождь в городе прекратился.
Подтопления в центре Керчи
13 августа, 09:24
В Керчи ливень подтопил улицы
В прошлый раз ливень обрушился на Керчь 12 августа. Тогда за сутки выпало две месячные нормы осадков. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода, под водой оказались ряд частных придомовых территорий. Из зон подтопления в Керчи эвакуировали десять человек. Спустя два дня ситуация стабилизировалась, вода сошла с улиц.
Сильные дожди также прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению ряда районов полуострова. Тогда наиболее пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.
 
ПроисшествияКерчьРеспублика КрымНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:58Два летчика упавшего афганского самолета находятся в больнице в Узбекистане
14:53Трутнев заявил о востребованности земли по программе "арктического гектара"
14:52Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы
14:49В Тамбовской области сожгли более 30 ампул вакцины от COVID-19
14:45Никто не ожидал, что Афганистан "падет" так быстро, заявил советник Байдена
14:45Куйвашев раскритиковал власти Серова за мытье грунтовых дорог к его визиту
14:39США начали расследование о "нерыночности" российской экономики
14:38В Узбекистане подтвердили крушение самолета афганских ВВС
14:35Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов
14:35Захарова прокомментировала обращения Рейгана к афганцам
14:35Кабулов провел переговоры со спецпредставителем США по Афганистану
14:32В Когалыме задержали мужчину, столкнувшего человека с балкона
14:27Трутнев рассказал о планах по освоению Курильских островов
14:24В Крыму вынесли приговор организаторам ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
14:18СК попросил арестовать женщину, выкинувшую ребенка в мусорный бак в Москве
14:11СК показал задержание главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни
14:11Двухмесячная девочка умерла от COVID-19 в Туле
14:10Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой
13:59На Камчатке появится горячая линия для туристов
13:59Талибы более договороспособны, чем правительство в Кабуле, заявили в МИД
Лента новостейМолния