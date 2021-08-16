https://ria.ru/20210816/kandagar-1745878742.html

Талибы заявили, что взяли под контроль аэропорт в провинции Кандагар

Талибы заявили, что взяли под контроль аэропорт в провинции Кандагар - РИА Новости, 16.08.2021

Талибы заявили, что взяли под контроль аэропорт в провинции Кандагар

Аэропорт в афганской провинции Канадагар, в котором размещались "тысячи" силовиков, перешел под полный контроль движения "Талибан"*, сообщил в Twitter... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T10:17

2021-08-16T10:17

2021-08-16T10:31

обострение ситуации в афганистане

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афганистан

кандагар (провинция)

талибан

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Аэропорт в афганской провинции Канадагар, в котором размещались "тысячи" силовиков, перешел под полный контроль движения "Талибан"*, сообщил в Twitter представитель талибов Кари Юсуф Ахмади."Аэропорт в провинции Кандагар, в котором размещались тысячи солдат ... сегодня утром перешел под полный контроль (талибов)", - написал он. Ахмади отметил, что военные и ряд высокопоставленных лиц сдались представителям движения.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация

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кандагар (провинция)

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в мире, афганистан, кандагар (провинция), талибан