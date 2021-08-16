https://ria.ru/20210816/kamchaitka-1745886165.html
На Камчатке появится горячая линия для туристов
На Камчатке появится горячая линия для туристов - РИА Новости, 16.08.2021
На Камчатке появится горячая линия для туристов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил создать специальную горячую линию для путешественников после крушения вертолета с туристами на Курильском... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T13:59
2021-08-16T13:59
2021-08-16T13:59
туризм
камчатский край
ми-8
новости - туризм
туристы
владимир солодов
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
туризм
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил создать специальную горячую линию для путешественников после крушения вертолета с туристами на Курильском озере. Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве региона.По его словам, в администрацию регулярно поступают обращения от путешественников, которые собираются отменять туры из-за катастрофы с Ми-8."Большое количество вопросов сейчас возникает, продумайте, как эта горячая линия может функционировать — будет ли это раздел на общей горячей линии или дополнительный номер телефона", — попросил губернатор.На прошлой неделе на Камчатке разбился вертолет с туристами: борт направлялся к Курильскому озеру, однако резко потерял высоту и рухнул в воду. В результате трагедии погибли восемь человек.В связи с инцидентом на полуострове было принято решение пересмотреть туристические маршруты: некоторые забронированные экскурсии пришлось отменить, однако путешественникам предлагают альтернативы.
https://ria.ru/20210816/vertolet-1745862386.html
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камчатский край, ми-8, новости - туризм, туристы, владимир солодов, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае, туризм
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил создать специальную горячую линию для путешественников после крушения вертолета с туристами на Курильском озере. Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве региона.
По его словам, в администрацию регулярно поступают обращения от путешественников, которые собираются отменять туры из-за катастрофы с Ми-8.
"Большое количество вопросов сейчас возникает, продумайте, как эта горячая линия может функционировать — будет ли это раздел на общей горячей линии или дополнительный номер телефона", — попросил губернатор.
На прошлой неделе на Камчатке разбился вертолет с туристами: борт направлялся к Курильскому озеру, однако резко потерял высоту и рухнул в воду. В результате трагедии погибли восемь человек.
В связи с инцидентом на полуострове было принято решение пересмотреть туристические маршруты: некоторые забронированные экскурсии пришлось отменить, однако путешественникам предлагают альтернативы.