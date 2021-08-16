https://ria.ru/20210816/kabul-1745994149.html

Посол России оценил обстановку в Кабуле

Посол России оценил обстановку в Кабуле - РИА Новости, 16.08.2021

Посол России оценил обстановку в Кабуле

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что в Кабуле сейчас спокойно и безопасно. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T20:03

2021-08-16T20:03

2021-08-16T20:03

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

россия

дмитрий жирнов

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что в Кабуле сейчас спокойно и безопасно."Здесь безопасно. Здесь - это в Кабуле. За весь Афганистан не скажу, но за Кабул скажу. Сегодня поступает информация очень положительная, что в городе спокойно, в городе заработали школы", - сказал посол в эфире "Эха Москвы".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210816/afganistan-1745991512.html

кабул (город)

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия, дмитрий жирнов