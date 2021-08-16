https://ria.ru/20210816/kabul-1745909297.html

Момент падения людей с улетающего из Кабула самолета попал на видео

Момент падения людей с улетающего из Кабула самолета попал на видео - РИА Новости, 16.08.2021

Момент падения людей с улетающего из Кабула самолета попал на видео

Очевидцы засняли на видео момент падения людей с набирающего высоту самолета, предположительно, вылетавшего из аэропорта Кабула. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T13:04

2021-08-16T13:04

2021-08-16T14:10

обострение ситуации в афганистане

в мире

кабул (город)

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Очевидцы засняли на видео момент падения людей с набирающего высоту самолета, предположительно, вылетавшего из аэропорта Кабула.Местные СМИ также опубликовали фотографии с места происшествия. По одной из версий, несколько человек зацепились за части воздушного судна в попытке улететь из столицы Афганистана. Точное число жертв неизвестно.По информации телеканалов, в единственном аэропорту Кабула царит хаос из-за вертолетов, которыми вывозят сотрудников дипломатических миссий. Также здание воздушной гавани штурмуют опасающиеся новых властей местные жители.Захват власти талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210816/zakharova-1745906835.html

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кабул (город)

афганистан

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Афганцы зацепились за шасси вылетавшего из Кабула самолета и упали на землю В Афганистане несколько человек погибли, пытаясь улететь из страны, зацепившись за шасси самолета. Об этом сообщают местные СМИ. 2021-08-16T13:04 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан