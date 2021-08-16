https://ria.ru/20210816/kabul-1745909297.html
Момент падения людей с улетающего из Кабула самолета попал на видео
Момент падения людей с улетающего из Кабула самолета попал на видео - РИА Новости, 16.08.2021
Момент падения людей с улетающего из Кабула самолета попал на видео
Очевидцы засняли на видео момент падения людей с набирающего высоту самолета, предположительно, вылетавшего из аэропорта Кабула. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T13:04
2021-08-16T13:04
2021-08-16T14:10
обострение ситуации в афганистане
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745902454_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_46931a377ed428a85e4c194ba64cd7d7.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Очевидцы засняли на видео момент падения людей с набирающего высоту самолета, предположительно, вылетавшего из аэропорта Кабула.Местные СМИ также опубликовали фотографии с места происшествия. По одной из версий, несколько человек зацепились за части воздушного судна в попытке улететь из столицы Афганистана. Точное число жертв неизвестно.По информации телеканалов, в единственном аэропорту Кабула царит хаос из-за вертолетов, которыми вывозят сотрудников дипломатических миссий. Также здание воздушной гавани штурмуют опасающиеся новых властей местные жители.Захват власти талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210816/zakharova-1745906835.html
https://ria.ru/20210816/strelba-1745874714.html
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745902454_21:0:501:360_1920x0_80_0_0_7d1c5647a23014d325e66291711d4c62.jpg
Афганцы зацепились за шасси вылетавшего из Кабула самолета и упали на землю
В Афганистане несколько человек погибли, пытаясь улететь из страны, зацепившись за шасси самолета. Об этом сообщают местные СМИ.
2021-08-16T13:04
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), талибан, афганистан
13:04 16.08.2021 (обновлено: 14:10 16.08.2021)
Момент падения людей с улетающего из Кабула самолета попал на видео
Очевидцы опубликовали видео падения афганцев, цепляющихся за шасси взлетающего самолета в Кабуле