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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210816/kabul-1745909297.html
Момент падения людей с улетающего из Кабула самолета попал на видео
Момент падения людей с улетающего из Кабула самолета попал на видео - РИА Новости, 16.08.2021
Момент падения людей с улетающего из Кабула самолета попал на видео
Очевидцы засняли на видео момент падения людей с набирающего высоту самолета, предположительно, вылетавшего из аэропорта Кабула. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T13:04
2021-08-16T14:10
обострение ситуации в афганистане
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Очевидцы засняли на видео момент падения людей с набирающего высоту самолета, предположительно, вылетавшего из аэропорта Кабула.Местные СМИ также опубликовали фотографии с места происшествия. По одной из версий, несколько человек зацепились за части воздушного судна в попытке улететь из столицы Афганистана. Точное число жертв неизвестно.По информации телеканалов, в единственном аэропорту Кабула царит хаос из-за вертолетов, которыми вывозят сотрудников дипломатических миссий. Также здание воздушной гавани штурмуют опасающиеся новых властей местные жители.Захват власти талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210816/zakharova-1745906835.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Афганцы зацепились за шасси вылетавшего из Кабула самолета и упали на землю
В Афганистане несколько человек погибли, пытаясь улететь из страны, зацепившись за шасси самолета. Об этом сообщают местные СМИ.
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан
13:04 16.08.2021 (обновлено: 14:10 16.08.2021)
 
Момент падения людей с улетающего из Кабула самолета попал на видео

Очевидцы опубликовали видео падения афганцев, цепляющихся за шасси взлетающего самолета в Кабуле

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Очевидцы засняли на видео момент падения людей с набирающего высоту самолета, предположительно, вылетавшего из аэропорта Кабула.
Местные СМИ также опубликовали фотографии с места происшествия. По одной из версий, несколько человек зацепились за части воздушного судна в попытке улететь из столицы Афганистана. Точное число жертв неизвестно.
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По информации телеканалов, в единственном аэропорту Кабула царит хаос из-за вертолетов, которыми вывозят сотрудников дипломатических миссий. Также здание воздушной гавани штурмуют опасающиеся новых властей местные жители.

Захват власти талибами

Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.
Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Обострение ситуации в АфганистанеВ миреКабул (город)ТалибанАфганистан
 
 
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