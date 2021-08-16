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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210816/kabul-1745892082.html
В МИД назвали обстановку в Кабуле спокойной
В МИД назвали обстановку в Кабуле спокойной - РИА Новости, 16.08.2021
В МИД назвали обстановку в Кабуле спокойной
Обстановка в Кабуле, на удивление, абсолютно спокойная, отрядам талибов были даны инструкции руководства не входить в дома и "не обижать население", а в случае... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T11:26
2021-08-16T11:26
обострение ситуации в афганистане
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
замир кабулов
россия
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Обстановка в Кабуле, на удивление, абсолютно спокойная, отрядам талибов были даны инструкции руководства не входить в дома и "не обижать население", а в случае бесчинств жителей призвали звонить по контактным номерам, чтобы наказывать провинившихся, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов."В целом обстановка (в Кабуле) абсолютно спокойная, на удивление. Основные силы талибов сегодня мирно вошли в Кабул", - сказал Кабулов в эфире "Эха Москвы".По его словам, до этого высшее руководство талибов распорядилось "не обижать население, не входить в дома, не трогать, соблюдать порядок". "Более того, за день до своего прихода талибское руководство передало министерству обороны Афганистана, чтобы они обеспечивали безопасность в городе", - добавил Кабулов.Он отметил, что первые небольшие группы, которые вошли в Кабул вчера, допускали "какие-то излишества, скажем так, мягко говоря", но талибы заявили, что это не члены их движения, они должны быть арестованы и переданы в руки правоохранительных органов."И они сейчас раздали населению контактные номера на случай, если они столкнутся с бесчинствами, тогда патрули талибов будут наводить порядок", - подчеркнул Кабулов.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210816/afganistan-1745872754.html
https://ria.ru/20210816/afganistan-1745857339.html
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, замир кабулов, россия
11:26 16.08.2021
 
В МИД назвали обстановку в Кабуле спокойной

Спецпредставитель президента Кабулов: обстановка в Кабуле абсолютно спокойная

© REUTERS / StringerБоевики Талибана* в аэропорту Кабула
Боевики Талибана* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Обстановка в Кабуле, на удивление, абсолютно спокойная, отрядам талибов были даны инструкции руководства не входить в дома и "не обижать население", а в случае бесчинств жителей призвали звонить по контактным номерам, чтобы наказывать провинившихся, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
"В целом обстановка (в Кабуле) абсолютно спокойная, на удивление. Основные силы талибов сегодня мирно вошли в Кабул", - сказал Кабулов в эфире "Эха Москвы".
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По его словам, до этого высшее руководство талибов распорядилось "не обижать население, не входить в дома, не трогать, соблюдать порядок". "Более того, за день до своего прихода талибское руководство передало министерству обороны Афганистана, чтобы они обеспечивали безопасность в городе", - добавил Кабулов.
Он отметил, что первые небольшие группы, которые вошли в Кабул вчера, допускали "какие-то излишества, скажем так, мягко говоря", но талибы заявили, что это не члены их движения, они должны быть арестованы и переданы в руки правоохранительных органов.
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"И они сейчас раздали населению контактные номера на случай, если они столкнутся с бесчинствами, тогда патрули талибов будут наводить порядок", - подчеркнул Кабулов.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
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