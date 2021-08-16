https://ria.ru/20210816/kabul-1745892082.html

В МИД назвали обстановку в Кабуле спокойной

В МИД назвали обстановку в Кабуле спокойной - РИА Новости, 16.08.2021

В МИД назвали обстановку в Кабуле спокойной

Обстановка в Кабуле, на удивление, абсолютно спокойная, отрядам талибов были даны инструкции руководства не входить в дома и "не обижать население", а в случае... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T11:26

2021-08-16T11:26

2021-08-16T11:26

обострение ситуации в афганистане

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

замир кабулов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745884915_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_bce7336e3ebb716a6030eea835c20e96.jpg

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Обстановка в Кабуле, на удивление, абсолютно спокойная, отрядам талибов были даны инструкции руководства не входить в дома и "не обижать население", а в случае бесчинств жителей призвали звонить по контактным номерам, чтобы наказывать провинившихся, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов."В целом обстановка (в Кабуле) абсолютно спокойная, на удивление. Основные силы талибов сегодня мирно вошли в Кабул", - сказал Кабулов в эфире "Эха Москвы".По его словам, до этого высшее руководство талибов распорядилось "не обижать население, не входить в дома, не трогать, соблюдать порядок". "Более того, за день до своего прихода талибское руководство передало министерству обороны Афганистана, чтобы они обеспечивали безопасность в городе", - добавил Кабулов.Он отметил, что первые небольшие группы, которые вошли в Кабул вчера, допускали "какие-то излишества, скажем так, мягко говоря", но талибы заявили, что это не члены их движения, они должны быть арестованы и переданы в руки правоохранительных органов."И они сейчас раздали населению контактные номера на случай, если они столкнутся с бесчинствами, тогда патрули талибов будут наводить порядок", - подчеркнул Кабулов.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210816/afganistan-1745872754.html

https://ria.ru/20210816/afganistan-1745857339.html

кабул (город)

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), талибан, афганистан, замир кабулов, россия