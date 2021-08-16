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Посол России в Афганистане рассказал о поведении талибов в Кабуле
Посол России в Афганистане рассказал о поведении талибов в Кабуле - РИА Новости, 16.08.2021
Посол России в Афганистане рассказал о поведении талибов в Кабуле
Представители движения "Талибан"* наводят общественный порядок в афганской столице Кабуле, заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T10:59
2021-08-16T10:59
2021-08-16T10:59
обострение ситуации в афганистане
в мире
кабул (город)
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афганистан
россия
дмитрий жирнов
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Представители движения "Талибан"* наводят общественный порядок в афганской столице Кабуле, заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов."Талибы начинают осваиваться в городе (в Кабуле), осваиваться в хорошем смысле слова. Они наводят порядок общественный", - сказал Жирнов в эфире телеканала "Россия 24".Ранее СМИ со ссылкой на талибов сообщили, что под их контролем находятся более 90% афганских государственных зданий и почти все основные контрольно-пропускные пункты в Кабуле.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия, дмитрий жирнов
Посол России в Афганистане рассказал о поведении талибов в Кабуле
Посол России в Афганистане Жирнов: талибы наводят общественный порядок в Кабуле