https://ria.ru/20210816/kabul-1745877949.html
В МИД назвали захват Кабула талибами неожиданностью
В МИД назвали захват Кабула талибами неожиданностью - РИА Новости, 16.08.2021
В МИД назвали захват Кабула талибами неожиданностью
Захват афганской столицы Кабула движением "Талибан"* стал неожиданностью, заявил спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД России... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T10:12
2021-08-16T10:12
2021-08-16T10:21
обострение ситуации в афганистане
в мире
талибан
афганистан
кабул
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Захват афганской столицы Кабула движением "Талибан"* стал неожиданностью, заявил спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."В известной степени да, он стал неожиданностью, поскольку мы исходили из того понимания, что афганская армия, какая бы она ни была, все-таки будет еще какое-то время оказывать сопротивление", - сказал Кабулов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".Ранее СМИ со ссылкой на талибов сообщили, что под их контролем находятся более 90% афганских государственных зданий и почти все основные контрольно-пропускные пункты в Кабуле.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, талибан, афганистан, кабул
10:12 16.08.2021 (обновлено: 10:21 16.08.2021)
В МИД назвали захват Кабула талибами неожиданностью
В МИД назвали захват Кабула талибами неожиданностью