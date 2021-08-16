https://ria.ru/20210816/kabul-1745877306.html

СМИ: талибы заявили, что позволят людям вернуться домой из аэропорта Кабула

СМИ: талибы заявили, что позволят людям вернуться домой из аэропорта Кабула - РИА Новости, 16.08.2021

СМИ: талибы заявили, что позволят людям вернуться домой из аэропорта Кабула

Боевики движения "Талибан"*, захватившие контроль над страной, заявили, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T10:11

2021-08-16T10:11

2021-08-16T10:11

обострение ситуации в афганистане

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кабул (город)

талибан

афганистан

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"*, захватившие контроль над страной, заявили, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула.Ранее СМИ сообщали о скоплении в аэропорту Кабула "граждан, пытающихся сбежать от "Талибана"*, люди толпятся у входа в единственный столичный аэропорт. Источник в силах безопасности сообщил РИА Новости о гибели в аэропорту нескольких афганских граждан, по которым открыли огонь американские военные."Талибан"* позволит всем желающим вернуться из аэропорта, не причинив им вреда", - сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя движения.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210816/aeroport-1745872120.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан