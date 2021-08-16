СМИ: талибы заявили, что позволят людям вернуться домой из аэропорта Кабула
Рейтер: талибы заявили, что не причинят вреда вернувшимся из аэропорта Кабула людям
© REUTERS / StringerЛюди у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан. 16 августа 2021 года
Ранее СМИ сообщали о скоплении в аэропорту Кабула "граждан, пытающихся сбежать от "Талибана"*, люди толпятся у входа в единственный столичный аэропорт. Источник в силах безопасности сообщил РИА Новости о гибели в аэропорту нескольких афганских граждан, по которым открыли огонь американские военные.
"Талибан"* позволит всем желающим вернуться из аэропорта, не причинив им вреда", - сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя движения.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Запрещенная в России террористическая организация
09:33Аэропорт Кабула: толпы людей и военные США на огневой позицииВоенные США открыли стрельбу в воздух в аэропорту Кабула, после того как толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу. В результате выстрелов погибло несколько человек. Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели с наступлением талибов ("Талибан"— запрещенная в России террористическая организация) на крупные города.