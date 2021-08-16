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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210816/kabul-1745869908.html
Захарова прокомментировала ситуацию в Кабуле
Захарова прокомментировала ситуацию в Кабуле - РИА Новости, 16.08.2021
Захарова прокомментировала ситуацию в Кабуле
Аэропорт Кабула переполнен людьми, которые нуждаются в поддержке США, но в ответ тишина, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T09:12
2021-08-16T10:16
обострение ситуации в афганистане
в мире
сша
кабул (город)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
талибан
афганистан
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Аэропорт Кабула переполнен людьми, которые нуждаются в поддержке США, но в ответ тишина, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Они же обычно заявления по индивидуальным случаям штампуют круглосуточно без перерыва на обед. Призывают прекратить страдания, предпринять (против) ответственных за беззаконие срочные меры, грозят санкциями, ссылаются на "данные СМИ и соцсетей". Вроде репортажи из кабульского аэропорта идут в прямом эфире — афганцы штурмуют самолеты и просят Вашингтон, столько лет заверявший в союзничестве, не о помощи, а о спасении", — написала дипломат в Telegram.Ранее источник в силах безопасности рассказал РИА Новости, что несколько человек погибли после того, как американские военные начали стрелять по афганцам в аэропорту Кабула.Агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидца передавало, что американцы открыли предупредительный огонь, когда толпа вышла на взлетно-посадочную полосу.Телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в воздушной гавани царит хаос из-за интенсивности полетов — сотрудники различных дипмиссий спешно покидают город.Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели: на фоне вывода из страны американских войск талибы усилили наступление. В воскресенье СМИ написали, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец. Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html
сша
кабул (город)
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в мире, сша, кабул (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, талибан, афганистан
09:12 16.08.2021 (обновлено: 10:16 16.08.2021)
 
Захарова прокомментировала ситуацию в Кабуле

Официальный представитель МИД Захарова: аэропорт Кабула переполнен людьми, просящими США о помощи

© AP Photo / Musadeq SadeqСамолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© AP Photo / Musadeq Sadeq
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Аэропорт Кабула переполнен людьми, которые нуждаются в поддержке США, но в ответ тишина, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Они же обычно заявления по индивидуальным случаям штампуют круглосуточно без перерыва на обед. Призывают прекратить страдания, предпринять (против) ответственных за беззаконие срочные меры, грозят санкциями, ссылаются на "данные СМИ и соцсетей". Вроде репортажи из кабульского аэропорта идут в прямом эфире — афганцы штурмуют самолеты и просят Вашингтон, столько лет заверявший в союзничестве, не о помощи, а о спасении", — написала дипломат в Telegram.
Ранее источник в силах безопасности рассказал РИА Новости, что несколько человек погибли после того, как американские военные начали стрелять по афганцам в аэропорту Кабула.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидца передавало, что американцы открыли предупредительный огонь, когда толпа вышла на взлетно-посадочную полосу.
Телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в воздушной гавани царит хаос из-за интенсивности полетов — сотрудники различных дипмиссий спешно покидают город.
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Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война окончена.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Обострение ситуации в АфганистанеВ миреСШАКабул (город)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваТалибанАфганистан
 
 
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