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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210816/kabul-1745868570.html
В аэропорту в Кабуле приостановили все коммерческие рейсы
В аэропорту в Кабуле приостановили все коммерческие рейсы - РИА Новости, 16.08.2021
В аэропорту в Кабуле приостановили все коммерческие рейсы
Все коммерческие рейсы в международном аэропорту Кабула приостановлены, людей призывают избегать толп, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T08:51
2021-08-16T09:01
обострение ситуации в афганистане
в мире
кабул (город)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Все коммерческие рейсы в международном аэропорту Кабула приостановлены, людей призывают избегать толп, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление."Людей призывают избегать толп в аэропорту", - сообщает телеканал.Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил РИА Новости, что в международном аэропорту Кабула восстановлены коммерческие авиарейсы.Позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу.Ранее телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в аэропорту Кабула царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий. Телеканал также сообщил о скоплении в аэропорту "граждан, пытающихся сбежать от "Талибана"*, люди толпятся у входа в единственный столичный аэропорт.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210815/posolstvo-1745852850.html
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в мире, кабул (город)
08:51 16.08.2021 (обновлено: 09:01 16.08.2021)
 
В аэропорту в Кабуле приостановили все коммерческие рейсы

Tolo News: в аэропорту в Кабуле приостановили все коммерческие рейсы

© AP Photo / Musadeq SadeqСамолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© AP Photo / Musadeq Sadeq
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Все коммерческие рейсы в международном аэропорту Кабула приостановлены, людей призывают избегать толп, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление.
"Людей призывают избегать толп в аэропорту", - сообщает телеканал.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил РИА Новости, что в международном аэропорту Кабула восстановлены коммерческие авиарейсы.
Позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу.
Ранее телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в аэропорту Кабула царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий. Телеканал также сообщил о скоплении в аэропорту "граждан, пытающихся сбежать от "Талибана"*, люди толпятся у входа в единственный столичный аэропорт.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещена в России
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