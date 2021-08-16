https://ria.ru/20210816/kabul-1745868570.html

В аэропорту в Кабуле приостановили все коммерческие рейсы

В аэропорту в Кабуле приостановили все коммерческие рейсы - РИА Новости, 16.08.2021

В аэропорту в Кабуле приостановили все коммерческие рейсы

Все коммерческие рейсы в международном аэропорту Кабула приостановлены, людей призывают избегать толп, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T08:51

2021-08-16T08:51

2021-08-16T09:01

обострение ситуации в афганистане

в мире

кабул (город)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Все коммерческие рейсы в международном аэропорту Кабула приостановлены, людей призывают избегать толп, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление."Людей призывают избегать толп в аэропорту", - сообщает телеканал.Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил РИА Новости, что в международном аэропорту Кабула восстановлены коммерческие авиарейсы.Позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу.Ранее телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в аэропорту Кабула царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий. Телеканал также сообщил о скоплении в аэропорту "граждан, пытающихся сбежать от "Талибана"*, люди толпятся у входа в единственный столичный аэропорт.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210815/posolstvo-1745852850.html

кабул (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город)