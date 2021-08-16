08:51 16.08.2021 (обновлено: 09:01 16.08.2021)
В аэропорту в Кабуле приостановили все коммерческие рейсы
Tolo News: в аэропорту в Кабуле приостановили все коммерческие рейсы
© AP Photo / Musadeq SadeqСамолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines
© AP Photo / Musadeq Sadeq
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Все коммерческие рейсы в международном аэропорту Кабула приостановлены, людей призывают избегать толп, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление.
"Людей призывают избегать толп в аэропорту", - сообщает телеканал.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил РИА Новости, что в международном аэропорту Кабула восстановлены коммерческие авиарейсы.
Позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу.
Ранее телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в аэропорту Кабула царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий. Телеканал также сообщил о скоплении в аэропорту "граждан, пытающихся сбежать от "Талибана"*, люди толпятся у входа в единственный столичный аэропорт.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещена в России