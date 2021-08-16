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Наука
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Blue Origin будет судиться с НАСА из-за контракта
Blue Origin будет судиться с НАСА из-за контракта - РИА Новости, 16.08.2021
Blue Origin будет судиться с НАСА из-за контракта
Компания Blue Origin подала в понедельник иск против НАСА за присуждение контракта на создание аппарата для посадки экипажа на Луну конкурирующей с ней компании РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T19:46
2021-08-16T19:46
наука
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spacex
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джефф безос
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Компания Blue Origin подала в понедельник иск против НАСА за присуждение контракта на создание аппарата для посадки экипажа на Луну конкурирующей с ней компании SpaceX, сообщает издание The Verge.Принадлежащая Джеффу Безосу компания Blue Origin подала иск в федеральный суд, она настаивает на том, что конкуренты получили контракт в нарушение правил тендера. Ранее претензии компании об этом отвергла Федеральная счетная палата, заявив, что НАСА, отдавшая предпочтение более бюджетной разработке SpaceX, не нарушала действующего законодательства и условий тендера. ​​SpaceX в апреле получила контракт стоимостью 2,9 миллиарда долларов на разработку корабля Starship для доставки экипажа на Луну, проект посадочного аппарата от Blue Origin оценивался в 5,9 миллиарда долларов. Безос предлагал руководству НАСА самостоятельно покрыть недостающие бюджетные средства в обмен на получение контракта, но Счетная палата заявила, что контракт остается за SpaceX.Издание отмечает, что судебный иск может вновь задержать реализацию планов НАСА по возвращению человека на Луну. Компания Blue Origin попросила судью приостановить работы по контракту на время рассмотрения иска. "Если прошение Blue Origin будет удовлетворено, приостановка контракта SpaceX может продлиться дольше (на время рассмотрения претензий Blue Origin счетной палатой, работы по контракту были приостановлены на 95 дней)", - пишет издание.Ранее глава НАСА Билл Нельсон заявил, что США по-прежнему ставят своей целью "вернуть человека" на Луну в 2024 году, но призвал "трезво и реалистично" смотреть на ситуацию.Предыдущая администрация США объявила о реализации программы возвращения человека на Луну, получившей название Artemis. Она предусматривает несколько этапов: орбитальный полет, создание окололунной станции и затем высадку экипажа на поверхность Луны.
https://ria.ru/20210813/polet-1745532222.html
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сша, spacex, наса, космос - риа наука, джефф безос, blue origin, луна, билл нельсон
19:46 16.08.2021
 
Blue Origin будет судиться с НАСА из-за контракта

The Verge: Blue Origin подала иск к НАСА из-за контракта на создание аппарата для посадки на Луну

CC0 / lace0182 / NASA centre in FloridaЦентр НАСА в шате Флорида, США
Центр НАСА в шате Флорида, США - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
CC0 / lace0182 / NASA centre in Florida
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Компания Blue Origin подала в понедельник иск против НАСА за присуждение контракта на создание аппарата для посадки экипажа на Луну конкурирующей с ней компании SpaceX, сообщает издание The Verge.
Принадлежащая Джеффу Безосу компания Blue Origin подала иск в федеральный суд, она настаивает на том, что конкуренты получили контракт в нарушение правил тендера. Ранее претензии компании об этом отвергла Федеральная счетная палата, заявив, что НАСА, отдавшая предпочтение более бюджетной разработке SpaceX, не нарушала действующего законодательства и условий тендера. ​​SpaceX в апреле получила контракт стоимостью 2,9 миллиарда долларов на разработку корабля Starship для доставки экипажа на Луну, проект посадочного аппарата от Blue Origin оценивался в 5,9 миллиарда долларов. Безос предлагал руководству НАСА самостоятельно покрыть недостающие бюджетные средства в обмен на получение контракта, но Счетная палата заявила, что контракт остается за SpaceX.
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Издание отмечает, что судебный иск может вновь задержать реализацию планов НАСА по возвращению человека на Луну. Компания Blue Origin попросила судью приостановить работы по контракту на время рассмотрения иска. "Если прошение Blue Origin будет удовлетворено, приостановка контракта SpaceX может продлиться дольше (на время рассмотрения претензий Blue Origin счетной палатой, работы по контракту были приостановлены на 95 дней)", - пишет издание.
Ранее глава НАСА Билл Нельсон заявил, что США по-прежнему ставят своей целью "вернуть человека" на Луну в 2024 году, но призвал "трезво и реалистично" смотреть на ситуацию.
Предыдущая администрация США объявила о реализации программы возвращения человека на Луну, получившей название Artemis. Она предусматривает несколько этапов: орбитальный полет, создание окололунной станции и затем высадку экипажа на поверхность Луны.
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