https://ria.ru/20210816/isk-1745992039.html

Blue Origin будет судиться с НАСА из-за контракта

Blue Origin будет судиться с НАСА из-за контракта - РИА Новости, 16.08.2021

Blue Origin будет судиться с НАСА из-за контракта

Компания Blue Origin подала в понедельник иск против НАСА за присуждение контракта на создание аппарата для посадки экипажа на Луну конкурирующей с ней компании РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T19:46

2021-08-16T19:46

2021-08-16T19:46

наука

сша

spacex

наса

космос - риа наука

джефф безос

blue origin

луна

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/154906/43/1549064329_3:0:1918:1077_1920x0_80_0_0_e0a003cf5f2dfa237a24443c06a10cec.jpg

ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Компания Blue Origin подала в понедельник иск против НАСА за присуждение контракта на создание аппарата для посадки экипажа на Луну конкурирующей с ней компании SpaceX, сообщает издание The Verge.Принадлежащая Джеффу Безосу компания Blue Origin подала иск в федеральный суд, она настаивает на том, что конкуренты получили контракт в нарушение правил тендера. Ранее претензии компании об этом отвергла Федеральная счетная палата, заявив, что НАСА, отдавшая предпочтение более бюджетной разработке SpaceX, не нарушала действующего законодательства и условий тендера. ​​SpaceX в апреле получила контракт стоимостью 2,9 миллиарда долларов на разработку корабля Starship для доставки экипажа на Луну, проект посадочного аппарата от Blue Origin оценивался в 5,9 миллиарда долларов. Безос предлагал руководству НАСА самостоятельно покрыть недостающие бюджетные средства в обмен на получение контракта, но Счетная палата заявила, что контракт остается за SpaceX.Издание отмечает, что судебный иск может вновь задержать реализацию планов НАСА по возвращению человека на Луну. Компания Blue Origin попросила судью приостановить работы по контракту на время рассмотрения иска. "Если прошение Blue Origin будет удовлетворено, приостановка контракта SpaceX может продлиться дольше (на время рассмотрения претензий Blue Origin счетной палатой, работы по контракту были приостановлены на 95 дней)", - пишет издание.Ранее глава НАСА Билл Нельсон заявил, что США по-прежнему ставят своей целью "вернуть человека" на Луну в 2024 году, но призвал "трезво и реалистично" смотреть на ситуацию.Предыдущая администрация США объявила о реализации программы возвращения человека на Луну, получившей название Artemis. Она предусматривает несколько этапов: орбитальный полет, создание окололунной станции и затем высадку экипажа на поверхность Луны.

https://ria.ru/20210813/polet-1745532222.html

https://ria.ru/20201214/luna-1589152222.html

сша

луна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, spacex, наса, космос - риа наука, джефф безос, blue origin, луна, билл нельсон