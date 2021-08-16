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Шоубиз
https://ria.ru/20210816/glagoleva-1745946819.html
Четыре года без мамы: дочь Глаголевой рассказала о своей боли в соцсетях
Четыре года без мамы: дочь Глаголевой рассказала о своей боли в соцсетях - РИА Новости, 16.08.2021
Четыре года без мамы: дочь Глаголевой рассказала о своей боли в соцсетях
Дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой Анна Нахапетова опубликовала в Instagram пост в память о своей маме, которой не стало в 2017 году. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T16:35
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вера глаголева
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анастасия шубская
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой Анна Нахапетова опубликовала в Instagram пост в память о своей маме, которой не стало в 2017 году.Этот же пост появился в Instagram другой дочери актрисы Анастасии Шубской. Вместе с мужем хоккеистом Александром Овечкиным она находится в США и не смогла приехать на могилу матери.Вера Глаголева скончалась после продолжительной борьбы с раком желудка в клинике в пригороде немецкого Баден-Бадена. После смерти тело народной артистки было доставлено в Москву. Она похоронена на Троекуровском кладбище.
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москва, вера глаголева, баден-баден, анастасия шубская, знаменитости
16:35 16.08.2021 (обновлено: 16:36 16.08.2021)
 

Четыре года без мамы: дочь Глаголевой рассказала о своей боли в соцсетях

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Вера Глаголева перед показом своего фильма "Две женщины" в рамках Международного медиафорума в Санкт-Петербурге
Режиссер Вера Глаголева перед показом своего фильма Две женщины в рамках Международного медиафорума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой Анна Нахапетова опубликовала в Instagram пост в память о своей маме, которой не стало в 2017 году.

"Четыре года без мамы. Много это или нет нам сложно судить, одно лишь ясно наверняка, этот день разделил нашу жизнь на "до" и "после", – написала в публикации Нахапетова.

Этот же пост появился в Instagram другой дочери актрисы Анастасии Шубской. Вместе с мужем хоккеистом Александром Овечкиным она находится в США и не смогла приехать на могилу матери.
Вера Глаголева скончалась после продолжительной борьбы с раком желудка в клинике в пригороде немецкого Баден-Бадена. После смерти тело народной артистки было доставлено в Москву. Она похоронена на Троекуровском кладбище.
Актриса, режиссер Вера Глаголева на вечеринке журнала The Hollywood Reporter - РИА Новости, 1920, 16.08.2017
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