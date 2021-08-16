https://ria.ru/20210816/glagoleva-1745946819.html

Четыре года без мамы: дочь Глаголевой рассказала о своей боли в соцсетях

Четыре года без мамы: дочь Глаголевой рассказала о своей боли в соцсетях - РИА Новости, 16.08.2021

Четыре года без мамы: дочь Глаголевой рассказала о своей боли в соцсетях

Дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой Анна Нахапетова опубликовала в Instagram пост в память о своей маме, которой не стало в 2017 году. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T16:35

2021-08-16T16:35

2021-08-16T16:36

шоубиз

москва

вера глаголева

баден-баден

анастасия шубская

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150047/34/1500473428_0:0:2628:1479_1920x0_80_0_0_f8635635acd02bef871552670e8fb266.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой Анна Нахапетова опубликовала в Instagram пост в память о своей маме, которой не стало в 2017 году.Этот же пост появился в Instagram другой дочери актрисы Анастасии Шубской. Вместе с мужем хоккеистом Александром Овечкиным она находится в США и не смогла приехать на могилу матери.Вера Глаголева скончалась после продолжительной борьбы с раком желудка в клинике в пригороде немецкого Баден-Бадена. После смерти тело народной артистки было доставлено в Москву. Она похоронена на Троекуровском кладбище.

https://ria.ru/20170816/1500479582.html

москва

баден-баден

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, вера глаголева, баден-баден, анастасия шубская, знаменитости