https://ria.ru/20210816/gkchp-1745946748.html

Видеомост Москва - Симферополь к 30-летию ГКЧП

Видеомост Москва - Симферополь к 30-летию ГКЧП - РИА Новости, 16.08.2021

Видеомост Москва - Симферополь к 30-летию ГКЧП

17 августа в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва - Симферополь на тему: "30 лет ГКЧП: шанс, обман или катастрофа для СССР?".

2021-08-16T16:11

2021-08-16T16:11

2021-08-16T16:11

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1745946748.jpg?1629119500

Задать вопросУчастник в Москве:- ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр БЕЗБОРОДОВ.В Симферополе:- член Общественной палаты РК, доцент кафедры истории России КФУ им. В.И. Вернадского Виктор ХАРАБУГА;- заместитель председателя Комиссии по вопросам защиты исторической правды, культуры и патриотического воспитания Общественной палаты Республики Крым Вадим ПЕТРОВ.Утром 19 августа 1991 г. граждане СССР узнали о смене государственной власти. Руководство страной взял на себя Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). Одни эксперты называют августовские события путчем и государственным переворотом, другие - отчаянной попыткой спасти СССР от развала.Было ли это возможно? Какими были истинные цели ГКЧП? Имела ли перспективу на реализацию программа действий путчистов? Грозило ли стране возвращение к авторитарному прошлому? Насколько готовы были члены ГКЧП к управлению страной? Был ли среди них лидер? Что было главной ошибкой ГКЧП? Как в Крыму восприняли создание и провал комитета? Была ли опасность массовых беспорядков и столкновений в Республике?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы