Видеомост Москва - Симферополь к 30-летию ГКЧП
17 августа в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва - Симферополь на тему: "30 лет ГКЧП: шанс, обман или катастрофа для СССР?".
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Участник в Москве:
- ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр БЕЗБОРОДОВ.
Участник в Москве:
- ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр БЕЗБОРОДОВ.
В Симферополе:
- член Общественной палаты РК, доцент кафедры истории России КФУ им. В.И. Вернадского Виктор ХАРАБУГА;
- заместитель председателя Комиссии по вопросам защиты исторической правды, культуры и патриотического воспитания Общественной палаты Республики Крым Вадим ПЕТРОВ.
Утром 19 августа 1991 г. граждане СССР узнали о смене государственной власти. Руководство страной взял на себя Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). Одни эксперты называют августовские события путчем и государственным переворотом, другие - отчаянной попыткой спасти СССР от развала.
Было ли это возможно? Какими были истинные цели ГКЧП? Имела ли перспективу на реализацию программа действий путчистов? Грозило ли стране возвращение к авторитарному прошлому? Насколько готовы были члены ГКЧП к управлению страной? Был ли среди них лидер? Что было главной ошибкой ГКЧП? Как в Крыму восприняли создание и провал комитета? Была ли опасность массовых беспорядков и столкновений в Республике?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- член Общественной палаты РК, доцент кафедры истории России КФУ им. В.И. Вернадского Виктор ХАРАБУГА;
- заместитель председателя Комиссии по вопросам защиты исторической правды, культуры и патриотического воспитания Общественной палаты Республики Крым Вадим ПЕТРОВ.
Утром 19 августа 1991 г. граждане СССР узнали о смене государственной власти. Руководство страной взял на себя Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). Одни эксперты называют августовские события путчем и государственным переворотом, другие - отчаянной попыткой спасти СССР от развала.
Было ли это возможно? Какими были истинные цели ГКЧП? Имела ли перспективу на реализацию программа действий путчистов? Грозило ли стране возвращение к авторитарному прошлому? Насколько готовы были члены ГКЧП к управлению страной? Был ли среди них лидер? Что было главной ошибкой ГКЧП? Как в Крыму восприняли создание и провал комитета? Была ли опасность массовых беспорядков и столкновений в Республике?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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