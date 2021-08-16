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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210816/germaniya-1745912808.html
В Германии призвали талибов проявить сдержанность
В Германии призвали талибов проявить сдержанность - РИА Новости, 16.08.2021
В Германии призвали талибов проявить сдержанность
Правительство ФРГ призывает радикальное движение "Талибан"*, которое контролирует Афганистан, проявлять сдержанность, чтобы не подвергать опасности жизни людей... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T13:24
2021-08-16T13:24
обострение ситуации в афганистане
в мире
оон
талибан
германия
афганистан
ангела меркель
штеффен зайберт
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БЕРЛИН, 16 авг - РИА Новости. Правительство ФРГ призывает радикальное движение "Талибан"*, которое контролирует Афганистан, проявлять сдержанность, чтобы не подвергать опасности жизни людей и обеспечить возможность гуманитарной работы в стране, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт."Федеральное правительство присоединяется к призыву генерального секретаря ООН (Антонио) Гуттереша и требует от "Талибана"* сдержанности, защищать жизни людей, чтобы обеспечить возможность гуманитарной работы", - заявил он на брифинге в понедельник.По его словам, канцлер ФРГ Ангела Меркель в воскресенье принимала участие в обсуждении ситуации в рамках правительства, находится в тесном контакте с ответственными министрами и планирует сегодня вновь провести совещание с участием в том числе руководителей фракций бундестага."Это развитие событий вызывает у нас большую обеспокоенность, в том числе о судьбе отдельных афганцев, а также о судьбе страны, и это печальное развитие событий, если принять во внимание длительную операцию западных стран. Как федеральное правительство мы концентрируемся на четких задачах, а именно, эвакуации немецких сотрудников посольства, сотрудников работающих в Афганистане немецких организаций, а также насколько возможно, больше местных афганских сотрудников, тех, с кем мы долгое время работали", - заявил Зайберт.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, оон, талибан, германия, афганистан, ангела меркель, штеффен зайберт, россия
13:24 16.08.2021
 
В Германии призвали талибов проявить сдержанность

Официальный представитель правительства Германии Зайберт призвал талибов проявить сдержанность

© AP Photo / Michael SohnОфициальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© AP Photo / Michael Sohn
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БЕРЛИН, 16 авг - РИА Новости. Правительство ФРГ призывает радикальное движение "Талибан"*, которое контролирует Афганистан, проявлять сдержанность, чтобы не подвергать опасности жизни людей и обеспечить возможность гуманитарной работы в стране, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"Федеральное правительство присоединяется к призыву генерального секретаря ООН (Антонио) Гуттереша и требует от "Талибана"* сдержанности, защищать жизни людей, чтобы обеспечить возможность гуманитарной работы", - заявил он на брифинге в понедельник.
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По его словам, канцлер ФРГ Ангела Меркель в воскресенье принимала участие в обсуждении ситуации в рамках правительства, находится в тесном контакте с ответственными министрами и планирует сегодня вновь провести совещание с участием в том числе руководителей фракций бундестага.
"Это развитие событий вызывает у нас большую обеспокоенность, в том числе о судьбе отдельных афганцев, а также о судьбе страны, и это печальное развитие событий, если принять во внимание длительную операцию западных стран. Как федеральное правительство мы концентрируемся на четких задачах, а именно, эвакуации немецких сотрудников посольства, сотрудников работающих в Афганистане немецких организаций, а также насколько возможно, больше местных афганских сотрудников, тех, с кем мы долгое время работали", - заявил Зайберт.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Министерство иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
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Обострение ситуации в АфганистанеВ миреООНТалибанГерманияАфганистанАнгела МеркельШтеффен ЗайбертРоссия
 
 
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