В Германии призвали талибов проявить сдержанность
Официальный представитель правительства Германии Зайберт призвал талибов проявить сдержанность
© AP Photo / Michael SohnОфициальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
© AP Photo / Michael Sohn
БЕРЛИН, 16 авг - РИА Новости. Правительство ФРГ призывает радикальное движение "Талибан"*, которое контролирует Афганистан, проявлять сдержанность, чтобы не подвергать опасности жизни людей и обеспечить возможность гуманитарной работы в стране, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"Федеральное правительство присоединяется к призыву генерального секретаря ООН (Антонио) Гуттереша и требует от "Талибана"* сдержанности, защищать жизни людей, чтобы обеспечить возможность гуманитарной работы", - заявил он на брифинге в понедельник.
По его словам, канцлер ФРГ Ангела Меркель в воскресенье принимала участие в обсуждении ситуации в рамках правительства, находится в тесном контакте с ответственными министрами и планирует сегодня вновь провести совещание с участием в том числе руководителей фракций бундестага.
"Это развитие событий вызывает у нас большую обеспокоенность, в том числе о судьбе отдельных афганцев, а также о судьбе страны, и это печальное развитие событий, если принять во внимание длительную операцию западных стран. Как федеральное правительство мы концентрируемся на четких задачах, а именно, эвакуации немецких сотрудников посольства, сотрудников работающих в Афганистане немецких организаций, а также насколько возможно, больше местных афганских сотрудников, тех, с кем мы долгое время работали", - заявил Зайберт.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России