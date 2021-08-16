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В Fitch оценили последствия запуска "Северного потока — 2"
В Fitch оценили последствия запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.08.2021
В Fitch оценили последствия запуска "Северного потока — 2"
Цены на газ в Европе могут снизиться после запуска "Северного потока — 2" и наращивания поставок "Газпромом", такое мнение высказал РИА Новости директор группы... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T16:24
2021-08-16T17:29
экономика
сша
азия
европа
газпром
fitch ratings
северный поток — 2
дмитрий маринченко
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Цены на газ в Европе могут снизиться после запуска "Северного потока — 2" и наращивания поставок "Газпромом", такое мнение высказал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко."Скорее всего, "Газпром" начнет наращивать поставки после запуска "Северного потока — 2", это должно остудить цены", — отметил он.Цена газа в Европе на торгах в понедельник обновила исторический максимум, превысив 585 долларов за тысячу кубометров после решения "Газпрома" забронировать лишь четыре процента твердых дополнительных транзитных мощностей ГТС Украины. После объявления итогов аукциона стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF (Нидерланды) достигала 586,3 доллара.На обновление исторических максимумов повлияла авария на заводе "Газпрома" под Новым Уренгоем, которая произошла 5 августа. Среди других причин изменения цен на газ, отмечал Маринченко ранее, снижение прокачки по трубопроводу "Ямал — Европа", которое наложилось на нежелание "Газпрома" увеличивать поставки через Украину в преддверии запуска "Северного потока — 2", а также жаркое лето и значительный спрос на газ в Азии."В дальнейшем, помимо запуска "Северного потока — 2", снижению цен должно поспособствовать введение в эксплуатацию новых СПГ-мощностей в США и других странах, которые мы ожидаем в 2023-2025 годах. Высокие цены на газ также должны поспособствовать принятию инвестиционных решений по новым СПГ-проектам", — добавил Маринченко.При этом нельзя исключить дальнейшего роста цен на газ, отметил эксперт. Ранее он подчеркивал, что цены будут оставаться волатильными и предсказать направление их движения в краткосрочной перспективе невозможно.
https://ria.ru/20210816/potok-1745862561.html
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экономика, сша, азия, европа, газпром, fitch ratings, северный поток — 2, дмитрий маринченко, цены на нефть, россия
16:24 16.08.2021 (обновлено: 17:29 16.08.2021)
 
В Fitch оценили последствия запуска "Северного потока — 2"

Эксперт Fitch Маринченко: цены на газ в Европе могут снизиться после запуска "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Цены на газ в Европе могут снизиться после запуска "Северного потока — 2" и наращивания поставок "Газпромом", такое мнение высказал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
"Скорее всего, "Газпром" начнет наращивать поставки после запуска "Северного потока — 2", это должно остудить цены", — отметил он.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
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Цена газа в Европе на торгах в понедельник обновила исторический максимум, превысив 585 долларов за тысячу кубометров после решения "Газпрома" забронировать лишь четыре процента твердых дополнительных транзитных мощностей ГТС Украины. После объявления итогов аукциона стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF (Нидерланды) достигала 586,3 доллара.
На обновление исторических максимумов повлияла авария на заводе "Газпрома" под Новым Уренгоем, которая произошла 5 августа. Среди других причин изменения цен на газ, отмечал Маринченко ранее, снижение прокачки по трубопроводу "Ямал — Европа", которое наложилось на нежелание "Газпрома" увеличивать поставки через Украину в преддверии запуска "Северного потока — 2", а также жаркое лето и значительный спрос на газ в Азии.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
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"В дальнейшем, помимо запуска "Северного потока — 2", снижению цен должно поспособствовать введение в эксплуатацию новых СПГ-мощностей в США и других странах, которые мы ожидаем в 2023-2025 годах. Высокие цены на газ также должны поспособствовать принятию инвестиционных решений по новым СПГ-проектам", — добавил Маринченко.
При этом нельзя исключить дальнейшего роста цен на газ, отметил эксперт. Ранее он подчеркивал, что цены будут оставаться волатильными и предсказать направление их движения в краткосрочной перспективе невозможно.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
ЭкономикаСШААзияЕвропаГазпромFitch RatingsСеверный поток — 2Дмитрий МаринченкоЦены на нефтьРоссия
 
 
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