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Цена на газ в Европе обновила рекорд
Цена на газ в Европе обновила рекорд - РИА Новости, 16.08.2021
Цена на газ в Европе обновила рекорд
Цена на газ в Европе обновила исторический максимум, впервые превысив 585 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T13:36
2021-08-16T14:20
экономика
украина
европа
газпром
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Цена на газ в Европе обновила исторический максимум, впервые превысив 585 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.Это произошло после решения "Газпрома" забронировать минимум твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины.Утром стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF (Нидерланды) составляла почти 550 долларов за тысячу кубометров. После объявления итогов аукциона она достигала 586,3 доллара, резко подскочив примерно на 2,5 процента.На сентябрь "Газпром" выкупил только четыре процента из предложенного Киевом объема допмощностей, тогда как в предыдущие месяцы приобретал их все.Ранее опрошенные РИА Новости эксперты высказывали мнение, что компании экономически невыгодно прокачивать газ через Украину сверх лимита, так как это может привести к дополнительным платежам.
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экономика, украина, европа, газпром
13:36 16.08.2021 (обновлено: 14:20 16.08.2021)
 
Цена на газ в Европе обновила рекорд

Цена газа в Европе выросла до 585 долларов после бронирования "Газпромом" допмощностей ГТС Украины

© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Цена на газ в Европе обновила исторический максимум, впервые превысив 585 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.
Это произошло после решения "Газпрома" забронировать минимум твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины.
Утром стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF (Нидерланды) составляла почти 550 долларов за тысячу кубометров. После объявления итогов аукциона она достигала 586,3 доллара, резко подскочив примерно на 2,5 процента.
На сентябрь "Газпром" выкупил только четыре процента из предложенного Киевом объема допмощностей, тогда как в предыдущие месяцы приобретал их все.
Ранее опрошенные РИА Новости эксперты высказывали мнение, что компании экономически невыгодно прокачивать газ через Украину сверх лимита, так как это может привести к дополнительным платежам.
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ЭкономикаУкраинаЕвропаГазпром
 
 
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