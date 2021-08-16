https://ria.ru/20210816/gaz-1745915056.html

Цена на газ в Европе обновила рекорд

Цена на газ в Европе обновила рекорд - РИА Новости, 16.08.2021

Цена на газ в Европе обновила рекорд

Цена на газ в Европе обновила исторический максимум, впервые превысив 585 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T13:36

2021-08-16T13:36

2021-08-16T14:20

экономика

украина

европа

газпром

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Цена на газ в Европе обновила исторический максимум, впервые превысив 585 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.Это произошло после решения "Газпрома" забронировать минимум твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины.Утром стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF (Нидерланды) составляла почти 550 долларов за тысячу кубометров. После объявления итогов аукциона она достигала 586,3 доллара, резко подскочив примерно на 2,5 процента.На сентябрь "Газпром" выкупил только четыре процента из предложенного Киевом объема допмощностей, тогда как в предыдущие месяцы приобретал их все.Ранее опрошенные РИА Новости эксперты высказывали мнение, что компании экономически невыгодно прокачивать газ через Украину сверх лимита, так как это может привести к дополнительным платежам.

https://ria.ru/20210702/gaz-1739512685.html

украина

европа

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2021

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экономика, украина, европа, газпром