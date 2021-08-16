https://ria.ru/20210816/gani-1745955535.html

Источник рассказал, где находится бежавший из Афганистана президент Гани

Источник рассказал, где находится бежавший из Афганистана президент Гани - РИА Новости, 16.08.2021

Источник рассказал, где находится бежавший из Афганистана президент Гани

Президент Афганистана Ашраф Гани, покинувший страну в воскресенье, находится в Султанате Оман, сообщил РИА Новости источник, приближенный к властям Афганистана. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T16:50

2021-08-16T16:50

2021-08-16T17:11

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

оман

ашраф гани ахмадзай

талибан

россия

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани, покинувший страну в воскресенье, находится в Султанате Оман, сообщил РИА Новости источник, приближенный к властям Афганистана.Комментируя опровержения этой информации со стороны властей Омана, собеседник агентства назвал эти заявления естественной реакцией.Президент Афганистана Ашраф Гани заявил накануне, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". О его местонахождении официально не сообщалось.Захват власти талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из страны американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210816/gani-1745893352.html

афганистан

оман

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, афганистан, оман, ашраф гани ахмадзай, талибан, россия