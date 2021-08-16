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Гани бежал из Кабула, набив деньгами вертолет, заявило посольство России
Гани бежал из Кабула, набив деньгами вертолет, заявило посольство России - РИА Новости, 16.08.2021
Гани бежал из Кабула, набив деньгами вертолет, заявило посольство России
Президент Афганистана Ашраф Гани убегал из Кабула вместе с машинами, набитыми деньгами, то, что не удалось взять с собой, осталось на взлетном поле аэропорта,... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T11:37
2021-08-16T11:37
2021-08-16T14:48
обострение ситуации в афганистане
в мире
афганистан
мохаммад ашраф гани
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани убегал из Кабула вместе с машинами, набитыми деньгами, то, что не удалось взять с собой, осталось на взлетном поле аэропорта, рассказали РИА Новости в посольстве РФ."Что касается обрушения режима, то его наиболее красноречиво характеризует то, как Гани убегал из Афганистана: четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле", - рассказал пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, афганистан, мохаммад ашраф гани
11:37 16.08.2021 (обновлено: 14:48 16.08.2021)
Гани бежал из Кабула, набив деньгами вертолет, заявило посольство России
Российское посольство: президент Афганистана Гани убегал из Кабула, набив деньгами вертолет